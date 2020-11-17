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RCEP危機處理 王美花周日會五大慘業

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP）於15日正式簽署，經濟部分析，鋼鐵、石化、紡織、塑膠四產業恐受影響，王美花今（17）日於車輛公會會員大會中再點名，車輛產業因新冠肺炎疫情因素受到的衝擊，比RCEP更大，也名列「慘業」之中，目前已定於22日和這五個產業業者代表座談，擬定因應對策。工業局也將持續邀請其他業者針對RCEP會談。

行政院副院長沈榮津於車輛公會致詞中提到，台灣原本就想要積極加入RCEP，但RCEP是中國主導，若要求台灣比照香港一國兩制模式加入，「台灣不可能以不平等方式加入」。他指出，關稅變化影響方面，其會員國之間自由化程度本來就有90%，簽署後些微提升到91至92%之間，對台灣的產業影響有限，加上傳產如紡織、自行車早已到東南亞布局，影響將降到最低。

沈榮津說，無論如何，政府仍以三方向協助產業，包括：一、協助產業加速升級轉型，提高附加價值、提升競爭力；二、協助產業加強海外市場的拓銷；三、協助企業海外的布局，如協助在東南亞國家設置台灣工業區，及堅定雙邊保障協議，設置台灣desk提供單一窗口服務。

王美花會後受訪時表示，將在本周日（22日）和鋼鐵、石化、紡織、塑膠、車輛這五個產業座談，第一波先就大家比較關心的產業來交換意見，之後工業局也可能和個別產業細談。

不過，王美花在致詞時指出，以車輛產業來說，RCEP和疫情比起來，疫情對車輛產業衝擊較嚴重。由於疫情造成全球流動減少，影響遠遠大於RCEP機制。她表示，疫情初期車輛產業掉了很多，但台灣疫情趨緩後，當全世界車輛銷量仍在下降時，台灣竟然是正成長；但是最近歐美疫情再起，第四季與明年初的銷售情況確實令人緊張，希望不要影響太大。

疫情 王美花 東南亞

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