【重磅快評】政院已成「蟑螂窩」 閣揆沒責任嗎？

去年3月，農委會遭指控編列1450萬預算雇用4名網路小編「養網軍」，也讓「1450」成為民進黨政府揮之不去的標籤；如今由於行政院前發言人丁怡銘引發的一場「牛肉麵之亂」，更被網友起底一則去年2月「蘇貞昌小編團隊」臉書貼文，直指網軍「中央廚房」就藏在行政院內部，直呼「蟑螂窩抓到了！」

政院私藏「蟑螂窩」的嚴重性，那裡是區區一名發言人下台就可以善了的？除了涉及違反行政中立法，更可議的是，此「蟑螂窩」可是公然打著「蘇貞昌」名號闖蕩網路江湖的的團隊。蘇貞昌素以對下屬要求嚴苛聞名政壇，尤其視察高雄榮民總醫院屏東大武分院工程進度時，還以「電爆」答不出停車位數量的院長林曜祥。如此閣揆，若竟不知院內養了一窩子領政府薪水打壓在野黨的網路「蟑螂」，還適任嗎？

根據這張「蘇貞昌小編團隊」辦公室照片，入影的是行政院發言人室的六人小組，分別被冠上皇牌攝影「修片慢」、紅牌攝影「拍攝抖」、大牌導演「亂寫本」、金牌剪接「愛特效」、王牌小編「去背差」、路過倒茶「來喝水」等稱號，其中「亂寫本」就是牛肉麵之亂主角丁怡銘，日前被抓包在立法院當眾製圖發送給網軍的政院小編周家鴻則是「去背差」。

如果農委會四小編或是蘇貞昌六小編，他們的工作與任務就是單純維護官網粉專運作或回應民眾質疑，相信國人也不會對這些「超體制編組」的人員有何太多異見，畢竟所有回應都會見諸官網，也絕對查得到源頭來自何處；更重要的是，既然歸屬政院、掛院長名，出了事當然是院長要負最後責任。

但「亂寫本」、「去背差」最近出包的這兩起事件所揭露的種種卻顯示，他們的工作絕不僅止於透過官網代表院長或政院發聲而已，更可能將工作所得私傳他人成為政治鬥爭工具，明顯已逾越其小編職責，亦有觸法之虞；更不禁讓人懷疑，是否從去年初「六人小組」成立伊始，就已在幹著這些見不得人的「蟑」事？

行政院秘書長李孟諺回應立委質詢表示，未來圖卡會用可受公評、可受檢驗的方式呈現，也會於一周內提供所有圖卡。殊不知，問題並非只有圖卡內容，更關鍵的是此「蟑螂窩」可能猶如電影「異形」中之異形皇后，是所有攻擊對手假新聞的生產源與指揮中心。區區解密圖卡，又豈能杜悠悠眾口？