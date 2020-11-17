流感疫苗加購有譜！ 搶到六萬劑預計12月中加購

公費流感疫苗接種數目前超過540.5萬劑，扣除校園接種量，僅剩31.6萬劑可接種；衛福部長陳時中今晚出席活動時表示，又搶到六萬多劑流感疫苗，量不多，最快十二月中旬加購；至於是否恢復對50到64歲公費施打，需先確認其他族群接種率是否已經達標。

受到新冠肺炎疫情影響，公費流感疫苗接種率飆升，特別是50歲到64歲族群，才開打不久，立即催出接種率，擔心高齡長輩以及幼兒無公費流感疫苗接種，衛福部疾管署宣布緩打，一度引發流感疫苗之亂；衛福部不斷強調，將積極向國際購買流感疫苗，希望後續可以恢復施打。

陳時中今天表示，流感疫苗的加購，最快會在十二月中旬進行，搶到的量也不多，大約是六萬多劑，他表示，加購的目標很明確，希望重要的目標族群接種率可以達標，而原本緩打的族群，就得看其他族群是否已達標，後續就會開放。