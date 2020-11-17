學官壓力大 立委：勇鷹高教機進場速度快過F-16戰機

新式高教機勇鷹號A1原型機已於今年度進行飛行展示，勇鷹號高級教練機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響。民進黨立委蔡適應特別提醒，勇鷹號未來的進場速度甚至比F-16戰機還快，提醒應調整飛官訓練內容以及增加配套照顧學官需求。

蔡適應表示，國家地理頻道曾以空軍訓練飛官作專題節目，未來勇鷹號上陣後，飛官訓練將要更札實。目前空軍訓練是飛完進場速度90海浬的T-34初教機後接續以進場速度122海浬的AT-3高教機施訓，以上都結訓合格後，才進入到進場速度155海浬的F-5E。

他表示，根據空軍提供的資料，勇鷹號未來的進場速度為142海浬，不僅比AT-3快上20海浬，更比F-16還快，對於只飛完T-34單螺旋槳初教機，仍是大學生身分的學官可能造成過大壓力。

蔡適應說，首批兩架勇鷹號量產機預計明年年底交機，空軍已經展開先期作業，由於訓練方式會與現行有相當大差異，他提醒應調整飛官訓練內容以及增加配套照顧學官需求，因此透過預算提案持續監督。

立法院外交及國防委員會明（17）日將開審國防部110年度預算案，高教機研發進度受矚。蔡適應提案表示，經試飛後，勇鷹號高級教練機主場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響，他提案凍結1億元，要求空軍針對勇鷹號過快進場速度進行配套研擬。