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不是參加秋鬥就洗白！桃產總：國民黨應先公開檢討

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
秋鬥遊行將於本周日登場，今年集結勞工、食安、環保等議題，主訴求反毒豬，國民黨更號召支持者響應，對此，桃園市產總今發出聲明要求國民黨上街前應先自我檢討。圖為秋鬥行前記者會。記者葉冠妤/攝影
秋鬥遊行將於本周日登場，今年集結勞工、食安、環保等議題，主訴求反毒豬，國民黨更號召支持者響應，對此，桃園市產總今發出聲明要求國民黨上街前應先自我檢討。圖為秋鬥行前記者會。記者葉冠妤/攝影

秋鬥遊行將於周日登場，今年集結關注各項議題的社運團體一起發聲，訴求反毒豬、環保、勞權、土地正義、言論自由等，國民黨也號召反萊豬的民眾一起響應上街。對此，桃園市產業總工會今發表聲明指出，國民黨執政時在勞工、土地及食安政策都曾傷害人民權益，要求國民黨應先公開檢討，而不是趁機謀取政治利益。秋鬥總指揮林子文受訪時說，國民黨確實應認清過去錯誤，也呼籲民進黨懸崖勒馬，他預估周日將突破2萬人上街。

桃產總細數，勞工政策方面，舉凡2012年編列數千萬控告關廠工人、2013年關廠工人臥軌抗爭，甚至提出「繳多、領少、延後退」的勞保年改方案、2014年國道收費員大量解雇爭議、2015年欲砍國定假日七天;食安方面，2012年國民黨開放含有瘦肉精的美牛進口;土地政策則有強拆士林王家、華光社區以及苗栗大埔四戶等，這些問題並不會因為國民黨轉變為在野黨而消失，國民黨應正面回應如何改善。

除劍指國民黨，桃產總也針對全面執政第5年的民進黨。桃產總表示，民進黨在許多社會議題上仍維持國民黨圖利財團的壓迫手段，不論是砍七天假、勞基法修惡勞，或是即將發生的勞保年金改惡，民進黨皆延續國民黨的錯誤方向。

桃產總說，除向執政的民進黨提出訴求，桃產總更應要向主流在野黨的群眾嘗試喊話，屆時將在遊行現場向各政黨群眾發送文宣，宣傳如基礎年金、移工同工同酬、提高吹哨人保護等勞動議題。

桃產總秘書長葉瑾瑜強調「執政過就是要被檢視」，雖跟主辦單位討論過，但也會尊重主辦單位的最後決策，就桃產總立場，不想失去街頭的主要戰場，因此仍會出席秋鬥。

葉瑾瑜也呼籲，台灣人民對政黨政治應有所覺悟 ，不要輕信任何政黨，看清政黨只要在野，就會忘記執政時的作為，執政了反而忘記在野時的態度。

對於桃產總發表的聲明，林子文說，他不反對聲明，畢竟國民黨過去施政的錯誤，不可迴避，不會因為參與遊行就洗白，也盼言而無信'、雙重標準的民進黨能痛定思痛，不要重複歷史錯誤。

他也透露，目前預估當天突破兩萬人參與遊行，預計下午1點從凱道出發，終點站為民進黨黨中央，屆時除了三個議題大隊，也會有真豬現身。

國民黨 民進黨 秋鬥

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