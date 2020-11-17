網紅價碼效益亂 議員轟商圈行銷一個讚要價888元

這幾年網紅行銷夯，台北市議員王鴻薇質疑，北市一年共有25個局處、總花費五千萬元，找了近百名網紅行銷，但效益令人存疑，議員調出商業處最近花70萬元，找來6名網紅行銷商圈，結果發現，有網紅按讚數僅14個，還有的分享數零，統計這6名網紅的總按讚數，北市府花這70萬元，平均每個讚竟要888元。

王鴻薇質疑，各政府推動網紅行銷，但網紅行情亂，以總統蔡英文選前參加博恩夜夜秀的價碼13萬，韓國瑜卻要31萬，價格相當混亂。至於台北市政府找網紅的價碼，有的局處找的因公益不用錢、有的要價一萬八、有的要60萬、80萬、甚至還有100多萬的，柯文哲聽到議員說有網紅要上百萬嚇到，直言「要100萬....，找我就好！」

王鴻薇質疑，台北市政府一年各式各樣活動多，幾乎通通都在找網紅，除了價碼外，網紅紅不紅也沒人知道，分享一百則、還是一千則才算紅？根本都沒有依據，尤其許多網紅根本就是公關公司的人，議員要求，市府應該建立網紅名人邀請的SOP，也應該針對網紅名人效益建立KPI。

台北市長柯文哲允諾，網紅行銷應該要訂一個具體合理的SOP，並且訂KPI，指示副市長蔡炳坤負責。蔡炳坤表示，北市府有一個整合行銷小組，會訂出網紅行銷的SOP及KPI。