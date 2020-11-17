快訊

中東大棋局？川普伊拉克撤兵、俄軍租借蘇丹海軍基地

我新冠疫苗預算每劑700元 莊人祥：明年中前有針打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅價碼效益亂 議員轟商圈行銷一個讚要價888元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇質疑，北市一年共有25個局處、總花費五千萬元，找了近百名網紅行銷，但效益令人存疑。記者林麗玉／攝影
台北市議員王鴻薇質疑，北市一年共有25個局處、總花費五千萬元，找了近百名網紅行銷，但效益令人存疑。記者林麗玉／攝影

這幾年網紅行銷夯，台北市議員王鴻薇質疑，北市一年共有25個局處、總花費五千萬元，找了近百名網紅行銷，但效益令人存疑，議員調出商業處最近花70萬元，找來6名網紅行銷商圈，結果發現，有網紅按讚數僅14個，還有的分享數零，統計這6名網紅的總按讚數，北市府花這70萬元，平均每個讚竟要888元。

王鴻薇質疑，各政府推動網紅行銷，但網紅行情亂，以總統蔡英文選前參加博恩夜夜秀的價碼13萬，韓國瑜卻要31萬，價格相當混亂。至於台北市政府找網紅的價碼，有的局處找的因公益不用錢、有的要價一萬八、有的要60萬、80萬、甚至還有100多萬的，柯文哲聽到議員說有網紅要上百萬嚇到，直言「要100萬....，找我就好！」

王鴻薇質疑，台北市政府一年各式各樣活動多，幾乎通通都在找網紅，除了價碼外，網紅紅不紅也沒人知道，分享一百則、還是一千則才算紅？根本都沒有依據，尤其許多網紅根本就是公關公司的人，議員要求，市府應該建立網紅名人邀請的SOP，也應該針對網紅名人效益建立KPI。

台北市長柯文哲允諾，網紅行銷應該要訂一個具體合理的SOP，並且訂KPI，指示副市長蔡炳坤負責。蔡炳坤表示，北市府有一個整合行銷小組，會訂出網紅行銷的SOP及KPI。

網紅 北市 王鴻薇

延伸閱讀

蘇貞昌終於開食安會報 柯文哲：It is too late

疫情商家慘！北市府救觀光規畫「萬華區」系列活動

丁怡銘失言請辭 柯文哲：害人不成反害己

有人呼籲拒吃皇家 柯文哲：哪有自己打自己人的道理

相關新聞

不是參加秋鬥就洗白！桃產總：國民黨應先公開檢討

秋鬥遊行將於周日登場，今年集結關注各項議題的社運團體一起發聲，訴求反毒豬、環保、勞權、土地正義、言論自由等，國民黨也號召...

蔡英文出席美國商會會員大會 促台美簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今天出席台北市美國商會2020年度會員大會，她致詞時表示，期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造...

挺川救台灣？美選期間「被網友歸類川粉」的15大名人

美國總統大選結果牽動世界局勢，不僅全球都在看，也因為美中角力將直接影響台灣處境，讓不少台灣人把美國大選當成自家選舉關心！

中央前瞻補助停車場 侯友宜：盼捷運也大力支持

中央以前瞻預算補助新北興建22個停車場，新北也繼續向中央爭取4個停車場，新北市長侯友宜今受訪指出，前瞻2.0軌道建設大幅...

網紅價碼效益亂 議員轟商圈行銷一個讚要價888元

這幾年網紅行銷夯，台北市議員王鴻薇質疑，北市一年共有25個局處、總花費五千萬元，找了近百名網紅行銷，但效益令人存疑，議員...

民眾黨走秋鬥 強調與國民黨路線不同

台灣民眾黨今舉行記者會，表示將參加秋鬥遊行，發言人蔡峻維表示，這次參與遊行的主訴求為標萊豬護食安，也將現場發放印有台灣豬...

蘇貞昌終於開食安會報 柯文哲：It is too late

遭質疑一年多未召開的行政院食安會報，昨天終於由行政院長蘇貞昌主持開會。北市議員王鴻薇今天問曾經親自出席行政院會表達意見的...

吳釗燮：台灣捍衛宗教自由 明年舉辦區域論壇

外交部今天說，台灣第3度獲邀參與美國國務院發起的「促進宗教自由部長級會議」。外交部長吳釗燮在會議上宣告，台灣明年將再度舉...

數位發展部公聽會 學者：別幻想能解決所有數位化問題

跨黨派立委今舉行公聽會，邀請官員、學者等共同探討、展望未來數位發展部的成立。有學者在會中表示，最害怕建議聽到專責部會，強...

參與秋鬥反黨國 林為洲：反對民進黨綠色新黨國

秋鬥1122遊行周日登場，此次主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」，其中「反黨國」一項，卻讓也號召群眾參與的國民黨遭酸自己反...

陳椒華就職黨主席 盼強化聯繫布局2022地方選舉

時代力量新任黨主席陳椒華今天就職，並公布新任正副秘書長名單。陳椒華表示，基於強化黨部與立法院黨團間溝通，由立法院黨團副主...

海軍微型飛彈突擊艇完成儎台測試 但朝野恐將聯合封殺

前參謀總長李喜明在任內提出籌建微型飛彈突擊艇案，但此案目前可能遭到腰斬。民進黨立委蔡適應提案披露，海軍研發微型飛彈突擊艇...

熱門新聞

獨／國民黨下月啟動願景2030 首度挑戰跨性別社會對話

國防大學校長專科畢 張延廷要嚴德發為「嚴家軍」道歉

周玉蔻拒吃反效果？ 皇家傳承牛肉麵今大排長龍

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

周玉蔻提油挺丁怡銘？網友酸：丞相，怎麼又起風了

「升官發財請走此路」 國民黨用蔡英文的話做圖諷丁怡銘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。