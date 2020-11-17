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蘇貞昌終於開食安會報 柯文哲：It is too late

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員王鴻薇今天問曾經親自出席行政院會表達意見的北市長柯文哲，事前知不知道蘇要召開食安會報？柯文哲回「我不知道」柯也說，「It is too late.」記者林麗玉／攝影
北市議員王鴻薇今天問曾經親自出席行政院會表達意見的北市長柯文哲，事前知不知道蘇要召開食安會報？柯文哲回「我不知道」柯也說，「It is too late.」記者林麗玉／攝影

遭質疑一年多未召開的行政院食安會報，昨天終於由行政院長蘇貞昌主持開會。北市議員王鴻薇今天問曾經親自出席行政院會表達意見的北市長柯文哲，事前知不知道蘇要召開食安會報？柯文哲回「我不知道」柯也說，「It is too late.」

針對含萊克多巴胺美豬美牛議題，蘇貞昌昨天召開食安會報，並強調此時最重要是讓民眾放下疑慮，政府會拿出具體作為，從源頭、進口等整體一條龍管理。不過柯文哲今天在北市議會表示，「太遲了，現在才講。」柯文哲說，明年一月美豬就要開放進口，但到現在，台北市政府都還不知道要怎麼因應。

議員批評，蘇貞昌開食安會報，怎麼地方政府都事前不知道？柯文哲回，「好歹我都去行政院講了，也應該給我一個公文，但地方配合什麼？地方要做什麼？台北市政府都不知道。」

另外，對於蘇貞昌在食安會報中說，針對敏感族群應該多做說明溝通，王鴻薇也問柯文哲，是否為敏感族群？蘇貞昌的話是否有玄外之音？柯文哲說，隨便他啦！

柯文哲 食安 北市

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