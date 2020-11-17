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數位發展部公聽會 學者：別幻想能解決所有數位化問題

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

跨黨派立委今舉行公聽會，邀請官員、學者等共同探討、展望未來數位發展部的成立。有學者在會中表示，最害怕建議聽到專責部會，強調不能期待數位發展部成立後，就能解決所有數位化的問題，「這是一個幻想。」

蔡總統今年就職演說宣布將「成立一個專責的數位發展部會」，強化並持續發展數位相關產業；行政院日前也與民進黨團溝通，表明將廢除科技部，成立數位發展部，相關組織法草案預計本會期會送入國會。對此，民進黨立委劉世芳、何志偉、范雲等，偕民眾黨立委高虹安舉行「數位發展部之功能與展望」公聽會，希望能從民意機關角度提出相關版本草案。

政治大學電子治理研究中心副主任蕭乃沂在發言時表示，「我們不能期待數位發展部一成立之後，就能解決大家數位化的所有問題，這是一個幻想，千萬不要做這種事情。」

他表示，未來雖然有專責的數位發展部，但其目標絕對不是把各部會的數位科技通通接過來，「這是怪物的部會了」。他認為，數位發展部的核心應該是共通性的跨界能力，包括跨中央部會、跨地方政府，甚至是跨國際，尤其在國際外交的互動上有很多數位的機會。

他並指出，數位發展部不能單單強調創新，創新是一體兩面，另外一半就是風險，數位發展部除了創新，必須要有控管風險的能力，同時要具備專案管理與資源管理的能力，因為傳統專案能力的管理已經不適用。

公聽會的部分則有兩大結論，包括政府應加速進行組織調整，包含資訊、資安、電信、網路、傳播五大領域，成立數位發展專責部會，讓政府治理能力，契合國家發展需要；政府應完善配套法制，包括作為數位發展基本法的「數位發展法」、涉及資料蒐集管理與應用的「身分證件法」、「數位簽章法」、「個人資料保護法」、「公共資訊法」、「資料交換層法」，和有關數位經濟服務的「數位服務及資訊管理法」、「數位通訊傳播法」，以及確保資安的「資訊系統安全措施法」。

民進黨 資安 行政院

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