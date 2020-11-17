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海軍微型飛彈突擊艇完成儎台測試 但朝野恐將聯合封殺

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
前參謀總長李喜明（左）在任內提出籌建微型飛彈突擊艇案。圖／本報資料照
前參謀總長李喜明（左）在任內提出籌建微型飛彈突擊艇案。圖／本報資料照

前參謀總長李喜明在任內提出籌建微型飛彈突擊艇案，但此案目前可能遭到腰斬。民進黨立委蔡適應提案披露，海軍研發微型飛彈突擊艇，目前已完成合約設計及儎台測試，但因美方售我大批岸置魚叉飛彈，未來「微型飛彈突擊艇應無建置機會」，他因此提案減列刪除明年微型飛彈突擊艇所有業務費一千萬元預算。

立法院外交及國防委員會明（17）日將開審國防部110年度預算案，海軍司令部在一般裝備項下編列316億3844萬餘元，計畫在108至118年籌建微型飛彈突擊艇，明年110年編列1122萬1千元業務費。

蔡適應等朝野立委提案表示，海軍研發微型飛彈突擊艇，目前已完成合約設計及儎台測試，但至今尚未提出評估報告，且國防部向美國採購岸置魚叉飛彈系統，今年10月26日獲美出售總計400枚RGM-84L-4魚叉反艦飛彈後，未來將擴編海鋒大隊，與既有雄風二型、三型反艦飛彈共組岸置機動反艦體系。

提案表示，這些規劃將耗資數百億新台幣，為避免資源重複投入，微型飛彈突擊艇應無建置機會，他因此提案減列刪除明年微型飛彈突擊艇所有業務費一千萬元預算。

國民黨立委呂玉玲、馬文君等人也提案表示，此案仍在模擬載台階段，能否於110年進行先導生產，不無疑義，提案將110年編列1122萬1千元全數凍結，經提出專案報告並經同意後始得動支。

飛彈 海軍 蔡適應

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