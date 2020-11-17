勇鷹原型機進場速度高達142浬 蔡適應要求空軍研擬對策
新式高教機勇鷹號A1原型機已於今年度進行飛行展示，據證實，A2原型機預計年底試飛，但勇鷹號高級教練機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響。立委將要求空軍研擬配套方案。
立法院外交及國防委員會明（17）日將開審國防部110年度預算案，高教機研發進度受矚。
民進黨立委蔡適應提案表示，新式高教機A1原型機已於今年度進行飛行展示，A2原型機預計年底試飛，未來同步取代AT-3與F-5E/F。首批兩架量產機將於110年底交機。但原型機測評至今尚未結束，未來也可能有構改問題，能否小批量生產恐有疑義。
他提案表示，勇鷹原型機經試飛後，勇鷹號高級教練機主場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響，他提案凍結高教機一億元預算案，要求空軍針對勇鷹號過快進場速度進行配套研擬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言