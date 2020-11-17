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勇鷹原型機進場速度高達142浬 蔡適應要求空軍研擬對策

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「勇鷹」原型機進場速度高逹142浬。圖：國防部提供
「勇鷹」原型機進場速度高逹142浬。圖：國防部提供

新式高教勇鷹號A1原型機已於今年度進行飛行展示，據證實，A2原型機預計年底試飛，但勇鷹號高級教練機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響。立委將要求空軍研擬配套方案。

立法院外交及國防委員會明（17）日將開審國防部110年度預算案，高教機研發進度受矚。

民進黨立委蔡適應提案表示，新式高教機A1原型機已於今年度進行飛行展示，A2原型機預計年底試飛，未來同步取代AT-3與F-5E/F。首批兩架量產機將於110年底交機。但原型機測評至今尚未結束，未來也可能有構改問題，能否小批量生產恐有疑義。

他提案表示，勇鷹原型機經試飛後，勇鷹號高級教練機主場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響，他提案凍結高教機一億元預算案，要求空軍針對勇鷹號過快進場速度進行配套研擬。

勇鷹 高教 空軍

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