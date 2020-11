參與宗教自由會議 吳釗燮宣布明年辦區域公民社會論壇

第三屆「促進宗教自由部長級會議」(The 2020 Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief)這兩天由波蘭外交部舉辦,外交部長吳釗燮以預錄影片致詞,吳釗燮表示,現在很多國家正努力對抗新冠肺炎,威權政權卻趁機將意志強加於宗教少數族群,他很自豪台灣能和理念相近國家站在同一陣線捍衛信仰自由。

吳釗燮表示,宗教自由是基本人權,但過去幾年來,世界各地宗教自由都受到急 劇的侵擾,威權政權趁各國忙著對抗疫情期間,將意志強加於宗教少數族群,例如新疆的穆斯林正遭受難以言喻的恐怖迫害,我們的自由正面臨前所未有的挑戰,在台灣,宗教自由受到憲法保障,他很自豪台灣能和理念相近國家在同一陣線捍衛信仰自由和協助受宗教壓迫的受害者。

吳釗燮說,為了展現台灣對世界各地情勢的密切關心,外交部規劃明年在台灣舉行另一場保衛宗教自由的區域公民社會論壇,並說在這個艱困時刻,大家必須團結一致。

外交部表示,會議16日至17日由波蘭外交部以視訊方式舉辦,我國宗教自由無任所大使布興.大立也出席視訊會議。

外交部表示,「促進宗教自由部長級會議」由美國國務院在2018年發起,旨在為遭受宗教迫害的少數民族發聲並努力促進人權發展,我國已連續三年應邀參加論壇。前兩屆會議皆在美國華府召開,今年首度由波蘭辦理,受到新冠肺炎疫情影響,改為線上會議;兩天會議分為政府場次及公民社會代表場次,我駐美國代表蕭美琴並應美國「國際宗教自由圓桌小組」(International Religious Freedom Roundtable)邀請,將於美東時間17日出席公民社會場次致詞。