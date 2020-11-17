爭取莫德納疫苗 張上淳：多方接洽中
英國廣播公司（BBC）報導，美國莫德納公司（Moderna）的新冠疫苗初步實驗數據顯示防護率達95%，且運輸配送方便；對此，中央流行疫情指揮中心將盡力爭取購買。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今進一步指出「目前研發的疫苗大概都是要2劑才有足夠的效力」，而疫苗需求量得視實際情況進一步評估。
張上淳今天上午出席新北市災害管理研討會，分享新冠肺炎的防疫政策和疫苗發展心得，會後面對媒體詢問國內是否夠取得莫德納疫苗，他表示「在多方接洽當中」，並指該疫苗也有提供給COVAX平台做分配，「我們當然也有機會取得」。
針對疫苗運送問題，張上淳表示，不管攝氏-20度或攝氏-70度，國內以後陸路運送也是要有適當的作業，讓疫苗得以保存效果。如果莫德納的疫苗確實如目前所得到的資訊一樣容易保存，那麼在運送和冷藏方面，防疫團隊可以輕鬆一點。
對於國內所需疫苗劑量，張上淳回應得視情況評估。他解釋，施打疫苗必須要達到一定比例的人口數才有防疫效果，但這一定比例內的人口並非所有人都想第一時間施打疫苗，「有些人也許想要晚一點打，因為它總是一個全新的疫苗」。
張上淳表示，美國曾經調查調查過，原本有6、7成的人願意接種疫苗，但後來只剩下5成的人比較有意願，而國內疾管署曾做過調查，也不是所有人第一時間就想接種。此外，我們會有接種的優先順序，但同一個優先順序的族群內會有一定比例的人不想在第一時間接種，這些在估算疫苗需求量時都會納入考量。
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