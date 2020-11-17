「丁丁」發言人要來台南任職？ 黃偉哲：沒有接觸

總統府、行政院兩位丁發言人都因故辭職，一度傳出有意到台南市政府任職，未來「二丁」是否真有可能在台南「復工」？市長黃偉哲表示，之前的傳聞是有心人故意製造，別有用心，到目前為止兩人並沒有與他接觸。

而台南近來治安不佳，引發民眾關注，昨天再度發生街頭鬥毆，黃偉哲上午面對媒體的詢問時表示，他上任以來每個月都有召開治安會報，重視治安工作，也希望民眾在發現有治安事件時，能協助警方盡速通報，讓快打部隊有機會在第一時間趕到現場處理，給予壓制，展現公權力。

總統府前發言人丁允恭因桃色案主動辭職，行政院前發言人丁怡銘再因失言而辭職，而在丁允恭去職後，網路上就有一張黃偉哲與丁允恭一同參加活動的照片，表示丁允恭可能轉到台南任職，還稱「綠色執政渣男無所不在」，但當時黃就否認，表示那是之前的照片，卻被張冠李戴，根本空穴來風。

媒體今天詢問黃偉哲「二丁」未來是否可能到台南市府工作，黃表示，目前沒有聽說，當事人沒有跟他接觸，網路上P圖的網友用心不是很好，沒有經過查證，就直接下結論，任何人要來台南市政府謀職都會跟市政府聯絡，目前為止沒有聽到二丁有提出這樣的要求。