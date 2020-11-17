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謝龍介今議場質詢 透露有意投身選市長

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員謝龍介（右）上午在議場上質詢市長黃偉哲。記者修瑞瑩／翻攝
台南市議員謝龍介（右）上午在議場上質詢市長黃偉哲。記者修瑞瑩／翻攝

台南市國民黨籍議員謝龍介上午在市議會總質詢時，對市長黃偉哲提到最近的爐渣事件與馬國女學生死亡案等，認為民進黨市長初選提前兩年就開打，讓市長無法專心市政，對市民不公，他並突然透露「到時候搞不好是我跟你選」，表達了有意參與市長選舉的意願。

而他在質詢後面對媒體詢問時表示，早在民國98年縣市合併之前，國民黨就已提名他參選市長，後來因為合併而未選，這幾年都有持續對原台南縣部分進行了解，有在準備中，今天在議場上只是這麼說，但等到提名時還有很多要評估，還沒有定案。

謝龍介今天在總質詢當中質詢黄偉哲，認為最近的學甲爐渣案、女學生命案等，讓市長受傷不小，但大家都知道這是民進黨內自己的同志藉題發揮，讓市長選舉提前上場，之前賴清德選市長時，初選的爭鬥在選前一年半就發酵，如今提的更早，還有兩年就開打，在他看起來，對市長有點「抹甘」，心疼市長，「到時候搞不好是我跟你選，不想要勝之不武」

他還提到爐渣案傳出黃偉哲的太太與業者也就是民進黨的中執委郭再欽交好，他也提醒黃「不能夫人干政」，影響到未來，而黃偉哲則表示，爐渣案一切都依法處理，目前也在清除中，絕對沒有不法。

爐渣 民進黨 黃偉哲

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