【即時短評】子弟兵頻出包 綠難再藉蘇貞昌為所欲為

行政院長蘇貞昌今天在立法院第十度遭國民黨團杯葛，無法上台施政報告。不過今天蘇罕見態度放軟，一改過去批評國民黨「領高薪不做事」，反而拜託國民黨讓他報告，「老院長」身段自前發言人丁怡銘出包後變得柔軟許多。對於朝野氣氛極盡惡劣的立法院來說，蘇貞昌的改變其實也代表了藍綠在立院的對抗重新洗牌。

蘇貞昌無論在黨內及黨外，都以「霸氣」著稱，過去蘇一再被國民黨杯葛施政報告，民進黨也老神在在，主因就是蘇的政治能量夠強，期待消耗國民黨的能量之後，讓國民黨自行退守。

沒想到政院小編發生哏圖之亂，火都還在燒，丁怡銘又誤將美牛當萊牛，引發軒然大波後，親訪店家道歉又被網友抓到訂單「打統編」，爭議持續擴大。蘇貞昌當初放手讓年輕幕僚盡情以創意宣傳政策，如今卻栽在「創意過頭」，風波至今延燒近一周仍無法平息。

國民黨在立法院杯葛拉長戰線，過程中一度希望尋找下台階，陷入杯葛或撤退的兩難，如今行政院自爆，國民黨又「撿到槍」，蘇貞昌罕見向國民黨低頭，也可看出藍綠對抗態勢有所轉移，綠無法再藉由蘇貞昌的強勢為所欲為。

蘇貞昌在民進黨內以嚴格出名，對於自己堅持的底線幾乎寸步不讓，因此在他手下工作的人每天膽戰心驚，就怕出錯會被釘到滿頭包。這次蘇欽點的發言人創下大禍，反而讓他過去堅持的嚴厲被檢驗，雖然蘇的地位不至於因為一位發言人闖禍就動搖，但以後還有辦法繼續嚴厲下去嗎？