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與吳釗燮不同調？ 曾厚仁：立委問題有陷阱

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

美國總統大選結果出爐，確定由民主黨候選人拜登當選。後續是否尋求台美建交、爭取國務卿龐培歐訪台，或安排蔡總統與拜登通話？外交部次長曾厚仁上午受訪時逐一否認表示，「我們沒有這樣的規劃」。

曾厚仁表示，台美關係非常多面向，要將與美國的雙邊或多邊關係往前推進，不是片面的自己想做到什麼程度就能做到，這個都要時機成熟才可以說，外交沒有向大家想像的這麼容易。

曾厚仁說，從1979年台美斷交至今，台灣與美國關係到現在能愈來愈堅強，現在也不要覺得美國政權要輪替，外交就沒希望，完全沒有這麼一回事；不必因國內不同政黨之間的問題，大家就好像喪失自己信心，沒有必要。

有立委質疑曾厚仁的相關說法，都與外交部長吳釗燮不同調。曾解釋，吳說不追求與美建交是更早以前的說法，後來立法院通過決議案，希望外交部努力追求台美建交，不講實際上有什麼困難，但立法院通過這樣的決議就是要遵守。

此外，曾厚仁說，像龐培歐這麼高層的人來訪，會有很長程的規劃，事實上目前沒有這樣的規劃，假設有不同調當然以部長說法為主。

曾厚仁表示，若講是不是主動開放含萊克多巴胺美豬進口說法，11月2日在委員會被綠委高嘉瑜問這問題，新聞11月10日才出來，若他回答有問題，為什麼當天委員不追問？過一個多禮拜後把他的回答斷章取義，可把當天質詢調出來。

曾厚仁批評，在立院備詢時，通常立委一個問題接著一個，沒有辦法保障講得非常完整，「委員的問題有時候有很多陷阱」，「他們找我剛回來當政務次長的人做文章非常不可取」，也反問立委問自己已通過的決議案也很奇怪。

外交部 立法院 龐培歐

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