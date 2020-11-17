沈發惠護哏圖稱立委學養不高 宅神酸：天兵燒王船？

行政院幕僚爆出製作哏圖風波，民進黨立委沈發惠昨在立法院質詢時表示，立委學養不高，長期希望行政院針對政策說明做哏圖、懶人包說明。宅神朱學恒則在臉書狠酸沈發惠，「請問是哪個選區的天兵戰士?」「危機處理有這樣像燒王船一樣一艘接一艘的燒嗎?」

朱學恒在臉書說，沈發惠質詢時表示「大家知道立法委員的學養並不高，拿一堆文字、一大疊來讀讀讀，我們就覺得煩，我們就說那你做個圖，還是做個懶人包來，長期就是這樣子，讓大家習慣了。」這是哪個選區的天兵戰士？

甚至朱學恒臉書也有許多網友留言，有網友Kuso說「建議以後法條不要用文字為主，改成漫畫形式以符合立委水準」、還有人說「陳情書跟考察報告都要改用畫圖」，更有網友酸「立委秀下限不意外，完全執政就是講什麼都不怕。」不過也有網友聲援沈發惠「至少他很誠實，尤其立委學養這部分。」