快訊

誇張！美喬治亞州手動驗票 發現2600多張選票沒算到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批行政院荒腔走板 民眾黨團監院檢舉行政不中立

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨今天到監院檢舉行政院行政不中立。圖／民眾黨團提供
民眾黨今天到監院檢舉行政院行政不中立。圖／民眾黨團提供

行政院前發言人丁怡銘惹出的牛肉麵風波持續延燒，不僅國民黨到法院告發行政院長蘇貞昌、丁怡銘，民眾黨團今天也到監院檢舉行政院行政不中立。民眾黨團總召賴香伶表示，政院發言人室充滿政治攻擊已違反行政中立，更涉及為特定政治團體服務，要求監院儘速調查、還原真相。

民眾黨團副總召張其祿指出，政院近來發生發言人室小編在立院製作哏圖攻擊在野黨立委，還有丁怡銘在政院會後記者會中指台北牛肉麵節冠軍使用萊牛，都已經明顯違反公務人員行政中立法第9條、14條，這不是丁怡銘辭職就能了事，後續法律、行政責任務必追究。

賴香伶呼籲，如同時力黨團所提出的建議，未來政院做的圖卡，應該都要有浮水印並標示來源，也應該公布這三個月來做了哪些特定言論的圖卡，若交代不清，就請監察院要發揮職權介入調查。

民眾黨在記者會後將檢舉信送入監院，由輪值監委蘇麗瓊收下。監院表示，後續將依照收受人民檢舉、陳情案件的既定程序進行。

丁怡銘 民眾黨 行政院

延伸閱讀

丁怡銘稱北市牛肉麵冠軍用萊牛 賴香伶：不適格

影／萊豬叩關倒數50天 民眾黨質疑政府還要睡多久

影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加

民眾黨「標萊豬」連署達標 要求蔡政府謙卑面對民意

相關新聞

「丁丁」發言人要來台南任職？ 黃偉哲：沒有接觸

總統府、行政院兩位丁發言人都因故辭職，一度傳出有意到台南市政府任職，未來「二丁」是否真有可能在台南「復工」？市長黃偉哲表...

沈發惠護哏圖稱立委學養不高 宅神酸：天兵燒王船？

行政院幕僚爆出製作哏圖風波，民進黨立委沈發惠昨在立法院質詢時表示，立委學養不高，長期希望行政院針對政策說明做哏圖、懶人包...

謝龍介今議場質詢 透露有意投身選市長

台南市國民黨籍議員謝龍介上午在市議會總質詢時，對市長黃偉哲提到最近的爐渣事件與馬國女學生死亡案等，認為民進黨市長初選提前...

爭取莫德納疫苗 張上淳：多方接洽中

英國廣播公司（BBC）報導，美國莫德納公司（Moderna）的新冠疫苗初步實驗數據顯示防護率達95%，且運輸配送方便；對...

推動數位治理 立委促設專責部會完善配套法制

多名立委今天促請政府加速進行組織調整，成立數位發展專責部會，並完善配套法制，以推動數位治理，契合國家發展需要

【即時短評】子弟兵頻出包 綠難再藉蘇貞昌為所欲為

行政院長蘇貞昌今天在立法院第十度遭國民黨團杯葛，無法上台施政報告。不過今天蘇罕見態度放軟，一改過去批評國民黨「領高薪不做...

國民黨成立電商中心 江啟臣讚對黨來說是跨出蠻大一步

國民黨青年部上午在中央黨部舉行「百年老店」電商中心成立記者會，要將國民黨的文宣品打進LINE的購物平台，首批商品以ROC...

與吳釗燮不同調？ 曾厚仁：立委問題有陷阱

美國總統大選結果出爐，確定由民主黨候選人拜登當選。後續是否尋求台美建交、爭取國務卿龐培歐訪台，或安排蔡總統與拜登通話？外...

批行政院荒腔走板 民眾黨團監院檢舉行政不中立

行政院前發言人丁怡銘惹出的牛肉麵風波持續延燒，不僅國民黨到法院告發行政院長蘇貞昌、丁怡銘，民眾黨團今天也到監院檢舉行政院...

數位身分證（eID）恐為滲透破口 立委范雲呼籲暫緩

立委范雲與台灣人權促進會今天邀請多位立委及專家・針對目前數位身分證(elD)的各種缺漏與不足召開記者會，呼籲建立相關法律...

首創政黨電商中心 江啟臣：不為營利 為募人心

國民黨青年部今舉辦電商中心成立記者會，成為國內首設電商中心的政黨，未來將結合新創、文創與青創，重新擦亮百年老店的招牌；首...

美政權輪替台外交無望？ 曾厚仁：沒有這回事

外交部次長曾厚仁今天表示，外界不用認為美國政權輪替，台灣的外交就沒有希望，完全沒這回事。外界質疑川普訪台的假設性問題與外...

熱門新聞

再質疑店家用萊牛 周玉蔻號召拒吃皇家挺丁怡銘

皇家傳承創辦人證實有傳簡訊給丁怡銘 「拜託不要再扯上政治」

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

國防大學校長專科畢 張延廷要嚴德發為「嚴家軍」道歉

獨／國民黨下月啟動願景2030 首度挑戰跨性別社會對話

周玉蔻提油挺丁怡銘？網友酸：丞相，怎麼又起風了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。