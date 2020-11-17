批行政院荒腔走板 民眾黨團監院檢舉行政不中立

行政院前發言人丁怡銘惹出的牛肉麵風波持續延燒，不僅國民黨到法院告發行政院長蘇貞昌、丁怡銘，民眾黨團今天也到監院檢舉行政院行政不中立。民眾黨團總召賴香伶表示，政院發言人室充滿政治攻擊已違反行政中立，更涉及為特定政治團體服務，要求監院儘速調查、還原真相。

民眾黨團副總召張其祿指出，政院近來發生發言人室小編在立院製作哏圖攻擊在野黨立委，還有丁怡銘在政院會後記者會中指台北牛肉麵節冠軍使用萊牛，都已經明顯違反公務人員行政中立法第9條、14條，這不是丁怡銘辭職就能了事，後續法律、行政責任務必追究。

賴香伶呼籲，如同時力黨團所提出的建議，未來政院做的圖卡，應該都要有浮水印並標示來源，也應該公布這三個月來做了哪些特定言論的圖卡，若交代不清，就請監察院要發揮職權介入調查。

民眾黨在記者會後將檢舉信送入監院，由輪值監委蘇麗瓊收下。監院表示，後續將依照收受人民檢舉、陳情案件的既定程序進行。