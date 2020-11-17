首創政黨電商中心 江啟臣：不為營利 為募人心

國民黨青年部今舉辦電商中心成立記者會，成為國內首設電商中心的政黨，未來將結合新創、文創與青創，重新擦亮百年老店的招牌；首波商品將配合黨慶和110年元旦，以「ROC FOREVER」作為主視覺，推出潮T、潮帽和環保袋三項文創產品。

國民黨主席江啟臣強調，營利不是目的，而是募集人心，未來收入的一半將作為青年基金，購買文宣品不僅是支持國民黨和中華民國，也是支持年輕人。

江啟臣表示，國民黨有許多文宣品，他常被支持者問要去哪裡買？他都說到黨中央。後來覺得這是一個網路的時代，為什麼還要這麼麻煩，讓想到這些想買商品的人千里跋涉、困難重重，因此請文傳會與青年部去構思，讓大家能夠買得到百年老店的經典，過程中經過許多溝通，畢竟在一個老政黨裡要做新的事情時必須克服一些障礙，「但只要你願意做，黨裡面有一些事情還是可以向前邁進」。

江啟臣強調，國民黨電商中心開幕不會只有營利，重點是如何藉由這個平台把國民黨和新創、文創、青創結合在一起，126年前成立興中會的都是年輕人，所以國民黨從一開始就是一個有理想有抱負的青年黨、革命黨，這些人是為了實踐理念加入興中會。哪怕大家只是買一支筆、一頂帽子、一件衣服，都是對國民黨理念、理想和年輕人的支持。

此外，江啟臣也說，國民黨也堅持所有商品都應該要MIT，結合台灣在地有故事的素材和設計，把這些元素全部縫製在裡面，變成國民黨的原創商品，裡面不只有國民黨還有中華民國的元素，希望買的人支持國民黨也支持中華民國。

國民黨副秘書長李彥秀表示，「國父不只給我們三民主義，還給了我們創新的精神」，這次除了有新的文創商品，還有限量的「台灣通史」。國民黨文傳會主委王育敏也拿著國民黨的黨徽悠遊卡表示，最近國民黨的黨徽非常紅，「紅到民進黨都想搶過去」。

兼任電商中心執行長的青年部主任陳冠安表示，這次電商採用過去利用率較低的Line@官方帳號「中國國民黨KMT」作為平台，一次整合過去黨多頭馬車的販賣管道，首波總數9999件的商品，更是象徵中華民國長長久久的祝福意涵。除了推出新產品外，也與文傳會和大陸部合作，找出國民黨過去的經典文物仿製成商品，讓支持者能有更多種選擇。