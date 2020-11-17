國民黨十擋蘇貞昌上台 江啟臣：行政部門先學會謙卑

反對萊豬進口，國民黨立院黨團今天再度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，這已是第十度杯葛。國民黨主席、立委江啟臣表示，他們不只捍衛人民健康，拒絕的除了萊豬，也拒絕不懂謙卑的民進黨政府。江啟臣正告蘇貞昌、蔡政府，蔡英文總統所講的謙卑，蔡政府都知道但是沒做到，行政部門先學會尊重、先學會謙卑。

國民黨今持續杯葛蘇揆施政報告，9時剛過，國民黨在議場正中間發表訴求。江啟臣表示，從萊豬進口到行政院小編團隊對牛肉麵造成的傷害，行政院執政的態度傲慢，離人民越來越遠。他質疑，涉及民眾生命財產健康的事情，行政部門為什麼不能放下身段，好好說明、好好溝通。