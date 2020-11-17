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國民黨十擋蘇貞昌上台 江啟臣：行政部門先學會謙卑
反對萊豬進口，國民黨立院黨團今天再度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，這已是第十度杯葛。國民黨主席、立委江啟臣表示，他們不只捍衛人民健康，拒絕的除了萊豬，也拒絕不懂謙卑的民進黨政府。江啟臣正告蘇貞昌、蔡政府，蔡英文總統所講的謙卑，蔡政府都知道但是沒做到，行政部門先學會尊重、先學會謙卑。
國民黨今持續杯葛蘇揆施政報告，9時剛過，國民黨在議場正中間發表訴求。江啟臣表示，從萊豬進口到行政院小編團隊對牛肉麵造成的傷害，行政院執政的態度傲慢，離人民越來越遠。他質疑，涉及民眾生命財產健康的事情，行政部門為什麼不能放下身段，好好說明、好好溝通。
江啟臣說，不管在野黨、台北市長柯文哲甚至其他縣市長，大家都是一片好心，但行政團隊卻打擊異己、打擊提供建言的人，他質疑行政院會後的記者會絕不會是發言人單獨準備的。政院團隊無法尊重不同意見，來備詢有什麼意思，他說，在野黨委員在立法院質詢，常常遇到行政院官員傲慢不回答，甚至反嗆反質詢，這是什麼心態。行政部門這樣的心態早晚出問題，現在果然出問題，要求行政部門先學會尊重、先學會謙卑。
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