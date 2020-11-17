影／大陸擬「台獨清單」 蘇貞昌：不屈於威武

行政院長蘇貞昌上午(17日)第10度前往立法院備詢，針對港媒報導，大陸有關方面正研究制定「台獨」頑固分子清單，蘇貞昌表示，為這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武。

另外，亞太15國日前簽署由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），蘇貞昌指出，RCEP已經談10幾年，政府跟業者早已超前部署，在各國布局完成，台灣外銷的電子產品7成以上免關稅，衝擊當然會有，但不是那麼大，同時能凸顯為什麼我們正在加強台美經貿關係，事實上台美之間也高達2兆4300多億元的經貿往來，同時美商在台投資超過7000億元，我們也積極經貿布局走向國際，這才是對台灣最好。