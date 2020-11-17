陳椒華就任黨主席 引黃國昌名言自我勉勵

時代力量新任黨主席今天就任。陳椒華表示，感謝歷任黨主席包括黃國昌、邱顯智、徐永明和高鈺婷過去對時力的努力，如同黃國昌過去所言，台灣哪裡有不公不義，哪裡就有時代力量，未來也將一本初衷，帶領時代力量結合立院黨團繼續為台灣發聲，並開啟2022選戰布局。

記者會也公布新的人事布局。陳椒華表示，新任黨秘書長由黨團副主任白卿芬擔任，另有五位副秘書長，分別是四位地方議員吳韋達、林于凱、連郁婷、簡智翔與律師張衛航。

陳椒華說，過去一年來，有許多同情或批評時代力量的人指出，黨內溝通機制必須有所調整，因為更良好的互動才是讓大家能同心協力的關鍵。陳椒華指出，自己願意仔細聆聽並反省這些針對時代力量給出的意見，然後繼續與黨內同志們討論未來能如何強化時代力量的體質。陳椒華也勉勵黨內同志以及支持者，無論是過去、現在或未來，千萬不要低估理想的力量。