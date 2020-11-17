立委助理違停挨批！莊瑞雄致歉除繳罰金還加倍捐基金

近期屏東公園活動多，立委莊瑞雄助理日前將車輛違規停在中正路與公園路口的紅線上，隨後遭民眾見狀拍照PO網並表示，「周末這邊超塞，也太自私！」，事後，莊瑞雄得知後，在個人臉書粉絲專頁，發文致歉並回應，會交應繳的罰單，還會捐出罰金的兩倍金額做公益。

據了解，莊瑞雄於11月15日出席活動，卻因助理將車輛違規停靠在在中正路與公園路口的紅線上，由於當時正值假日車流量多，路過民眾見狀拍照PO網指稱，「你們開著開進口車，直接停在太平洋前的紅線半小時！你知道周末這邊超塞一堆車嗎？也太自私！」。

貼文一出引起網友熱議，莊瑞雄得知此事，也在16日於臉書個人粉絲專頁貼文回應，「針對助理汽車，違規停放在屏東市太平洋百貨前紅線一事，本人在此鄭重道歉。服務團隊任何成員的疏失，我都應該完全負責。我們會檢討改進，自我約束」。

另外，關於違規一事，莊瑞雄也在貼文中表示，「助理已向警方自首違規，今後會警惕所有助理，務必遵守交通規則，除了應繳的罰單之外，我也會捐出罰金的兩倍金額給聯合勸募基金」。