12天內第二度 國民黨團再告發蘇貞昌散播食安謠言

政院前發言人丁怡銘任內發言與主管業務接連惹議，先是發言人室小編製作攻擊在野黨文宣，又誤指北市牛肉麵節冠軍麵店用萊牛。國民黨團今委託律師告發行政院長蘇貞昌與丁等人違反食安法「散播有關食安謠言」罪。

國民黨團總召林為洲表示，蘇貞昌難道不知道丁怡銘開記者會要講什麼？如果蘇是幕後主使者，丁只是記者會主持人，兩人都涉散布不實訊息，妨礙食安，造成公眾或個人利益損害，黨團正式向地檢署告發、檢舉。

國民黨團今天告發，也是繼11月6日告發蘇貞昌、丁怡銘與政院幕僚在立法院製圖攻擊在野黨立委涉違反刑法圖利罪與貪汙治罪條例後，兩周內第二次告發。

國民黨團今天的違反食安法刑事告發狀中指出，上周四行政院會後記者會上，丁怡銘公然指稱「台北市冠軍牛肉麵就是用『萊劑美牛』」，造成消費者恐慌，事後遭指控業者旋即提出檢驗報告，表示其所用牛肉「未檢出萊克多巴胺」自證清白。

告發狀中表示，丁怡銘公然散播有關「台北冠軍牛肉麵就是用萊劑美牛」一事，已嚴重影響商家商譽，造成消費者食安恐慌，丁之後也不得已辭去發言人職務負責。

告發狀中指出，丁怡銘記者會當天是依「行政院處務規程」，奉蘇貞昌之命代表政院對外發言，辦理院長交辦事項，所以蘇應為丁的犯行共同負擔刑法共犯之責。

告發狀中也提到，食安法第46條之1是2019年6月12日增訂，立法目的在於考量食安涉及民生議題重要資訊，與民眾生活息息相關，若有散播謠言或不實訊息，將影響交易價格及業者信譽，也引起民眾恐慌，危害公眾安全，有處罰必要。

依據食安法規定，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣1百萬元以下罰金。