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國民黨十度杯葛 蘇貞昌放軟：拜託藍委讓我報告
行政院長蘇貞昌今第10度受邀赴立法院本會期做施政報告並備質詢，但國民黨仍持續杯葛。蘇貞昌會前受訪時態度放軟表示，希望能讓報告順利進行，拜託國民黨立委停止杯葛，不讓立院空轉。
蘇貞昌本會期應赴立法院做施政報告，但遭到在野黨杯葛，國民黨團要求行政院對突襲開放萊豬道歉，並批評行政院不願承諾進口前查廠、也不承諾貨號標示。
對此，蘇貞昌過去態度強硬，上次來立法院時表示，國民黨先前已經抬道具豬進進出出8次了，已經是豬八戒了，不知道要講什麼了。
然而，蘇貞昌今天則態度放軟。他表示，他已經是第10次應邀到立法院做施政報告，行政院已經做好準備，也把書面資料送至國會，但很可惜的，已經9次沒有辦法上台，沒有辦法讓人民知道政府正為他們做什麼。
蘇貞昌拜託國民黨立委停止杯葛。他說，反正這一個會期，他已經上台報告過4次，施政報告也應該讓它進行，才能讓各地的民眾知道政府為他們做什麼；很多的對答，也許可以指正行政院到底哪裡沒有做好、哪裡可以做得更好，所以希望立院不要再空轉。
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