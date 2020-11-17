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進不去RCEP甩鍋國民黨 江啟臣：蔡總統不負責就別執政
亞太15個國家日前簽署RCEP（區域全面經濟伙伴協定），國民黨主席江啟臣指出，2016年蔡英文總統就職時在全國人民前承諾「帶領台灣加入RCEP」，現在RCEP將我國排除在外，政府又開始「做圖」強調對我國經濟影響不大，甚至甩鍋給國民黨。難道蔡總統的承諾跳票，國民黨負責？奉勸蔡總統不想負責就不要執政。
江啟臣指出，RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家逾20億人口，占全球GDP約30%，以GDP而言，將是全球最大的貿易協定。台灣作為開放經濟體，在RCEP中扮演關鍵地位的中國與東協，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，可以預見經濟必然遭受衝擊。
江啟臣說，加入RCEP過去一直是蔡政府的執政目標，蔡政府現在改口說RCEP不重要，是在告訴全國民眾，過去5年蔡政府花的人力、物力與政府預算，是在帶領台灣加入一個不重要的經濟協定嗎？
江啟臣表示，相信全國人民都跟他有一樣的疑問，民進黨執政已經5年了，蔡總統已經是第二任的總統任期，民主政治是責任政治，不想負責就不要執政。總統失信於民，就是事實，民進黨要執政就是要為政見跳票付出代價，就是要為政見跳票負起責任。
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