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進不去RCEP綠瞎扯九二共識 孫大千：學川普睜眼說瞎話

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千批評民進黨簽不了RCEP卻甩鍋國民黨。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評民進黨簽不了RCEP卻甩鍋國民黨。圖／取自孫大千臉書

亞太15國日前簽署RCRP，國民黨批評民進黨政府未積極爭取，民進黨反嗆國民黨押寶中國 「九二共識換不來RCEP」。前立委孫大千在臉書批評，民進黨應該是抱川普的大腿太久了，所以學到美國總統川普「睜眼說瞎話」的一身好本領。

孫大千表示，在拖國民黨下水之前，民進黨先回答4個問題。第一，是誰把國民黨在2016年所留下的和平穩定的兩岸關係給徹底破壞？是誰硬把九二共識說成一國兩制，破壞兩岸過去對於擱置主權爭議的默契，搞得兩岸關係兵凶戰危，難道都不是民進黨嗎？

第三，孫大千說，民進黨想盡辦法討好美國和日本，最後連CPTPP的邊都摸不到；第四，民進黨硬逼著台灣民眾吃美國萊豬，結果連台美BTA或是FTA的影子都看不到。麻煩是民進黨惹的，簍子是民進黨捅的，鍋為什麼要國民黨來揹。

民進黨 國民黨 孫大千

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