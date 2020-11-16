換發數位身分證朝野有疑慮 立院凍結4億元預算

新式數位身分證New eID明年1月試辦換發，不過，外界仍對資安有疑慮。立法院內政委員會今下午審查內政部預算，相關換發計畫原編列8億6796萬元，朝野立委協商後決議，凍結4億元，須專案報告並經內政委員會同意後，始得動支。

針對內政部戶政業務預算，朝野針對近日戶政系統頻當機，以及數位身分識別證（NeweID）新一代國民身分證換發計畫多所討論，各提出凍結預算案。

民進黨立委羅美玲指出，戶政系統進行更新移轉4個多月以來，發生多達5次系統當機，引發民怨；民進黨立委沈發惠也認為，內政部應就戶役政資訊系統延遲現象提出說明和改進方案。

沈發惠也提到，內政部雖在3月公告國民身分證全面換發辦法，但就換發作業程序和計畫，至今未公告，他函詢後也無法提供，很難實質監督作業是否完備。換發數位身分證事關全體國人的權益，更應審慎，因此他提案凍結50%相關預算。

民進黨立委劉世芳也說，數位身分證換發作業未來更牽涉護照、健保卡等，未來個人隱私資料在未被授權下，若被運用在其他地方，對人權影響很大。相關凍結案沒有針對性，台灣要邁入數位國家，若能在法治基礎上建設更周延，未來的加值運用授權也能更有保障。

綠委黃世杰建議，可等未來國家數位發展相關組織及專法整合後，再來推動。

內政部長徐國勇說，專案報告沒有問題，向國會說明清楚是應該的，該報告的他們隨時可以說明，專案報告要兩次也可以，要讓數位國家往前走，預計明年1月開始試辦換發，若有發現資安問題，也設有「賞金獵人」機制。

國民黨召委鄭天財因此裁示，針對新一代國民身分證換發計畫，凍結4億元，待專案報告後經內政委員會同意，始得動支。