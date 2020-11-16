雙城論壇談九二共識？ 柯文哲：不管對方說什麼都尊重

雙城論壇今年7月首次以視訊舉辦，台北市議員林穎孟質詢問起雙方在接洽時，海方是否有提起「九二共識」？台北市長柯文哲表示，對方每次提起九二共識，就會以「理解尊重」回應對方，強調別人講什麼都尊重，不需要替對方翻譯或解讀。

雙城論壇舉辦11年，今年因應疫情首次採視訊舉辦。林穎孟問柯文哲，台北與上海是基於何種共識進行各項協議？是否有提到九二共識？雙方是否有真正的對等？柯文哲表示，台北和上海雙方都有對等，直呼「差不多啦，但也有做不到的地方」。

至於是否有認同中國大陸國家主席習近平所說「九二共識就是一國兩制推動統一」？柯文哲說，雙方都是鎖定在兩岸城市交流，沒有到更高的層級。柯文哲強調，對方不管說什麼，都以「理解尊重」來回應，更說「我不需要去替他翻譯，他講他的，不管他講什麼我們都尊重」。