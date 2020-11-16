政策宣導沒標單位 洪孟楷批違預算法

「編列預算辦理政策宣導，應明確標示贊助機關，不得以置入性行銷方式進行！」國民黨立委洪孟楷16日質詢行政院秘書長李孟諺，行政院前發言人丁怡銘製作圖卡宣導政策，但竟未依《預算法》標示單位，已違反第62-1條的行政中立原則；兼任發言人的李孟諺則說，他至今並不在LINE聯絡群組中。

發言人做圖卡未上呈

洪孟楷質詢，「針對你的說明：『本院基於事實，以圖文、文字向執政黨團說明政策立場。」是透過什麼軟體？LINE嗎？」李孟諺回應，「原則上是透過LINE。」洪問，「用LINE群組？你有沒有在群組裡？」李說沒有，「你是發言人怎麼還沒有在群組裡面？沒交接？」李說，「我沒有參與這個群組。」

「就你所知，這個群組運作多久了？」洪孟楷問；李孟諺答，「應該是從執政以後就開始了。」洪追問，從2016年5月20日民進黨執政，及2019年1月24日李孟諺上任，「就你所知，行政院製作過多少圖文？」李孟諺說還要再了解。洪孟楷說，「秘書長都不用管到這一塊嗎？發言人自己決定就可以？」

李孟諺說，「執行面上都是由發言人室跟新聞處去做。」洪孟楷質疑，難道小編自己打一打就可以？「要上呈吧？總要確認一下這是不是行政院的態度吧？」發言人可以隻手遮天？李說，「我想這不是隻手遮天，這是分層負責。」洪問，「是不是等於授權一個『丁章』，丁發言人蓋個章就可以出去？」

當場檢舉違反預算法

「發言人會視狀況，大部分是發言人自行決定。」李孟諺說。洪孟楷舉圖為例，行政院被指治安會報沒開會，做圖說「行政院各委員會因疫情暫停，沒有開會就沒有車馬費，預算留國庫，這是常識！」洪問，「這算澄清嗎？」李說算澄清。洪又舉圖：「國民黨立委空轉1天花960萬」，李說算政策辯護。

洪孟楷問，「行政院哪時有『包場1天960萬、好歌大家唱』這種政策？這是造謠還是辯護？」李孟諺說，「是希望立法院不要空轉。」洪孟楷強調，《預算法》第62-1條明文，「『編列預算辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。』」

「再回來看上面這兩張圖，單位名稱在哪裡？」洪孟楷痛批，「你的報告上寫的就是政策宣導！」並說，「廉政署也在場嘛，我現在具名檢舉，行政院違反了預算法，相關發言人的預算是不能核銷的！」

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