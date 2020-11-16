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蔡英文與民主黨眾議員安格爾越洋通話 感謝相挺台灣

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午於總統府內與美國聯邦眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員安格爾越洋通話，稍早也在推特上致意。圖／取自推特
蔡英文總統今天上午於總統府內與美國聯邦眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員安格爾越洋通話，稍早也在推特上致意。圖／取自推特

民主黨籍拜登當選美國總統，美國白宮明年將政權輪替，台美關係成焦點。總統府稍早表示，蔡英文總統今天上午於總統府內與美國聯邦眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員安格爾（Eliot Engel）越洋通話，蔡總統誠摯感謝安格爾長年推動多項友台法案及多次為台灣仗義執言，對於民主台灣表達的堅定支持。

蔡總統表示，猶記得去年7月出訪過境紐約時，安格爾的熱情接待，雖然安格爾未在黨內初選中勝出，任期即將屆滿，但蔡總統相信，誠如安格爾過去所說，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。蔡總統也代表政府及人民，向安格爾堅定支持台灣，表達誠摯感謝。

蔡總統也說，安格爾過去曾三度訪台，也歡迎在疫情趨緩後，能夠有機會再度造訪台灣，感受台灣的進步與美好。雙方通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。

民主黨 總統府 國安會

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