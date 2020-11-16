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網傳丁允恭到南市府任職 黃偉哲：PO圖人別有居心
最近網路上傳出總統府前發言人丁允恭到台南市政府工作的訊息，並有丁允恭與黃偉哲同框照片，黃偉哲今天表示，絕無此事，網友不經查證，用舊照片說丁來市府工作，是別有居心，為惡意行為。
連日來許多網友都接到1張Po在網路上的照片，內為黃偉哲與丁允恭合照的照片，文中寫著丁允恭只是暫時離開總統府避風頭？風頭過後到了台南市政府？照片說明也寫著黃偉哲在長大女學生命案後，對女學生遭遇表示遺憾，讓人以為這是最近照片。
黃偉哲今天表示，台南市政府人事透明，查一查就知道丁允恭有無在台南市政府上班。黃認為，網友這樣做是別有居心，出於惡意；他說，網友以過去的舊照片說丁允恭來台南市政府工作，這樣子是不好的。
市府表示，該張照片應是去年初，丁允恭隨蔡英文總統來台南，與黃偉哲一起同框的照片。
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