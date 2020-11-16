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外交部國傳司因網軍進駐迫遷？ 江啟臣要外交部給報告
外交部國際傳播司今年10月底從行政院遷移到愛國西路的財政部舊大樓，國民黨立委江啟臣今天在外交及國防委員會詢問，是否是行政院政委唐鳳帶領的網軍要進駐，因此要求國傳司搬離？不過國傳司司長陳銘政表示，是受命搬遷，行政院有整體規畫。
江啟臣今天詢問，外交部小編團隊編制有幾人？外交部次長曾厚仁回答，主要編制在國傳司，大概有6至7人。江啟臣追問，除了機要人員，有文官在執行小編的工作嗎？陳銘政說，各司小編業務負責都是由外領人員負責。
江啟臣隨後表示，聽說國傳司被逼著離開行政院本部，因為唐鳳及行政院前發言人丁怡銘等人帶領的編輯部隊要進駐，需要國傳司原本在行政院本部的空間，外交部要否認嗎？
陳銘政說，國傳司於10月23日搬家，行政院有整體規畫。江啟臣說，國傳司是以前的新聞局，他很清楚，從來沒遇過空間不足要被趕走的情況，現在傳出這樣的聲音，是說唐鳳要帶領網軍打擊在野黨。江啟臣也要求，外交部必須對此給書面報告。
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