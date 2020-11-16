蔡英文請僑界幫忙 讓產業立足台灣、布局全球

蔡英文總統今早以錄影方式參加「109年僑務委員會議」開幕典禮，強調政府會讓僑務工作持續精進、創新，發揮更大的影響力；未來要持續凝聚僑界的力量，提高台灣的國際能見度，讓僑界在海外有更好的發展，台灣的國力能夠往全球各地延伸。

蔡總統表示，今年台灣能夠有亮眼的防疫表現，讓世界看見台灣的實力，這是不分海內外，攜手合作的成果。因此，面對後疫情時代的挑戰，在這裡也有幾個目標，要請大家多多幫忙。首先，要一起克服危機，掌握契機，讓產業可以立足台灣，布局全球。

蔡總統說，接下來政府會繼續推動紓困3.0方案，來帶動國內景氣的回升。對於海外受疫情影響的台商，僑委會也已經透過「海外信用保證基金」，來開辦紓困措施。希望在疫情挑戰下，也要持續拓展國際合作。現在，台灣跟新南向政策夥伴簽署了超過70項協定及備忘錄，相信透過僑界的力量，未來在經貿、農業、以及科技上，都能持續加強交流合作。

蔡總統說，今年9月，「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」也完成了簽署。台美經濟合作進入到行動階段，需要台商朋友們運用在地優勢，引薦國外商業團體、知名企業來台灣考察投資。例如，北美台商總會在今年3月成立了「Select Taiwan」，希望吸引海外投資人看到台灣的產品和科技，促進跨國投資機會，這個做法就非常值得推廣。

蔡總統也說，再來，要讓僑務工作持續精進。童振源上任後，接連舉辦台灣跟馬來西亞、跟泰國的智慧城市產業交流會，來加強國際交流。另外也舉辦「僑生直播主競賽」的活動，創新海外招生模式。僑務工作的面向，真的非常多元。希望在大家的協助下，僑務工作可以與時俱進、可以創新，發揮更大的影響力。