帶風向哏圖不只兩張！立委求公布 李孟諺：一周後提供

立法院今邀請行政院秘書長李孟諺報告備詢。針對政院幕僚日前被爆出在立法院製作哏圖攻擊在野黨，國民黨立委陳玉珍批評行政院是將圖卡提供給特定黨團，違反行政中立法。國民黨立委李德維今要求行政院統計，並公布相關圖卡。李孟諺承諾，「可以來提供」，需要一周的時間。

立法院內政委員會今邀請李孟諺針對「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」做專題報告。李德維在質詢時表示，既然相關哏圖是公務員所製作，屬於國家的財產，希望行政院能夠公布所有提供給民進黨團群組的所有哏圖。對此，李孟諺表示，可以來提供，需要一個禮拜的時間。

李德維則表示，希望在一個禮拜以後就可以拿到那個群組裡面，由公務員在上班時間所製作的哏圖。

他並質疑，如果行政院製作圖卡是應民進黨要求，要做到行政中立，未來在野黨是否可以要求行政院也做哏圖，像是針對行政院因疫情暫停開的會議，也做哏圖，要求院長、部會首長，趕快開會？「你們是做，還是不做？」李孟諺則回答，我們會針對每個個案，衡酌政府政策的一致性，做通盤的考量。

而時代力量立委邱顯智在質詢時則質疑，行政院針對相關圖卡都沒有註明來自行政院，未來會不會註明？李孟諺則說，未來會用可受公評的方式製作相關圖卡。