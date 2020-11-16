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李眉蓁擬返校園重修碩士 陳其邁：祝她順利
高雄市議員李眉蓁因涉及論文抄襲而被撤銷中山大學碩士學位，近日傳出欲到母校正修科技大學進修碩士，李眉蓁昨低調證實，但盼單純學術不再受政治牽扯。高雄市長陳其邁今受訪說，替李眉蓁加油打氣，讀萬卷、行萬里路，祝她順利。
李眉蓁競選高雄市長補選時，遭踢爆中山大學碩士論文涉抄襲，中山大學經過學術調查，認定抄襲成立，撤銷學位。李眉蓁當時也不滿反控，認為自己遭到政治追殺，學校應該是獨立單位，不該隨政治起舞。
學術界近日傳出，李眉蓁要到正修科大念碩士，李父李榮宗昨受訪證實女兒的確有進修碩士計畫，並指進修是好事，百分百支持女兒多充電。李眉蓁之後也低調坦言有此規畫，但是明年才報名，並盼單純學術不要再受到政治的牽扯。
對於李眉蓁重讀碩士，陳其邁說，「跟她加油打氣啦！讀萬卷、行萬里路，祝福她順利！」
李眉蓁目前學歷為正修科技大學五專部化學工程科畢業，正修科技大學表示，有聽說李眉蓁想回學校念研究所，選的是生活創意學院碩士學位，但尚未看到報名資料。
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