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【即時短評】小英盃慢壘賽 轉型正義只是換個偶像崇拜?

聯合報 / 本報記者程平
蔡英文總統昨出席「小英盃慢速壘球錦標賽開幕典禮」，為賽事擔任開球嘉賓。本報資料照
蔡英文總統昨出席「小英盃慢速壘球錦標賽開幕典禮」，為賽事擔任開球嘉賓。本報資料照

蔡英文執政之後，力推轉型正義，推動事項包含清除威權象徵。只不過在民進黨大搞「去蔣化」的同時，蔡英文竟欣然接受並參加，台北市小英之友會舉辦的「小英盃慢速壘球錦標賽」，塑造新的偶像崇拜，更證明蔡英文推動的轉型正義，只不過是政治鬥爭的話術。

蔡英文每到國家重要慶典活動場合，總愛把朝野團結掛在嘴邊。但從中正紀念堂更名，拆除蔣中正銅像道更換國幣，民進黨為了清除所謂與蔣中正有關的威權圖騰，可說是前仆後繼，就算有現實的困難，也不惜挑動族群敏感神經，好安撫支持者的情緒。

對於昔日國家領導人的偶像崇拜，當然應該隨著時間及台灣的民主開放逐漸淡化，尤其是在不該有政治力介入的運動競技場。過去台灣有數不完的「中正盃」運動比賽，近幾年也逐漸更名，例如中正盃橄欖球賽，就更名為全國聯賽；中正盃桌球賽、中正盃射箭錦標賽，也都更名為總統盃。

只是滿口轉型正義的蔡英文，竟然對支持者以「小英」為名辦壘球賽，大搞偶像崇拜樂在其中，讓單純的體育交流染上政治色彩。

其實蔡英文會樂在其中，並不令人意外。今年六月，蔡英文主持新式高級教練機「勇鷹」的首飛，現場漢翔員工高舉綠色標語，大書「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」，就算漢翔強調不會拍馬屁，但有F-5E「中正號」及IDF「經國號」的前例，就更無法不令人聯想「勇鷹」是在「擁英」。

馬英九執政時期，消防署建立「急難通信平台」，原預選用「1919」作為專線號碼，就被綠委質疑諧音是「英九英九」，搞馬屁文化造神，最後消防署被迫換號。換位換腦，不論「小英」、「勇鷹」，民進黨要的轉型，沒有正義。

蔡英文 勇鷹 民進黨 轉型正義

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