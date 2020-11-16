打臉陳菊？ 柯建銘：人權委員會職權行使法盼先撤回

立法院司法與法制委員會今審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。司法院認為，監察院函請審議「監察院國家人權委員會職權行使法草案」第5條第2項、第3項存有違憲之虞；第12條第2項有關訴訟參加部分，適用上亦有疑義。

民進黨團總召柯建銘也認為應先協商討論，不應為了此法和人權委員會委員去創造憲政衝突，最後召委李貴敏決定休息協商，再決定是否審議。

柯建銘認為，人權委員會應該撤回此法，以監察法為本來討論職權，不宜為了人權委員會委員直接給予職權行使法，不過他也強調自己不是打臉監察院，而是若大家都有共識，今天根本不必詢答。李貴敏也說，如果釋憲請求和調查機關延伸到一般民眾身上，就不是原來監察院的職權，而是用職權行使法達到擴權的目的，「如果你的意圖是成為各院太上皇，我們無法接受」。

針對監察院國家人權委員會職權行使法草案第5條第2項「人權委員會處理案件或進行上開研究，如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監察院會議決議後，向司法院聲請釋憲」。司法院指出，其規範意旨在「創設」監察院之人權委員會特殊的釋憲聲請權，過去已於制憲過程中排除，有超越憲法列舉之監察院職權。

而條文草案第5條第3項規定，「人權委員會得要求相關機關就其職掌有關人權事項之政策、法令或行政措施有無侵害人權事項及其改進方案，提出說明。」司法院認為，此一擴增之權限本有違憲疑義，配合第2項規定後，更加擴張監察院人權委員會得任意聲請釋憲的疑慮，導致憲法下原有的權力分立分配失其均衡，違反權力分立原則。

司法院表示，此法第2項及第3項規定，以法律回復制憲者排除之議，又存有破壞權力分立均衡之疑慮，並架空人民聲請釋憲之程序，使補充性原則企求落實之重要意旨落空，不論從憲法權力分立原則、憲法政策而言，均有疑義。其替代之道，不如回歸國家人權委員會組織法規定，在權力分立原則下規畫國家人權委員會之職權行使規定，妥適扮演法庭之友或指定之相對人角色，捍衛人權。

司法院強調，人權委員會之功能宜置重於「個案」之監督與救濟，至於一般性政策與法令部分，則僅宜賦予建議、諮詢等功能，不宜有太具強制力之職權，避免抵觸憲法權力分立原則所設界限。