快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打臉陳菊？ 柯建銘：人權委員會職權行使法盼先撤回

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
立法院司法與法制委員會今審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。記者劉宛琳／攝影
立法院司法與法制委員會今審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。記者劉宛琳／攝影

立法院司法與法制委員會今審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。司法院認為，監察院函請審議「監察院國家人權委員會職權行使法草案」第5條第2項、第3項存有違憲之虞；第12條第2項有關訴訟參加部分，適用上亦有疑義。

民進黨團總召柯建銘也認為應先協商討論，不應為了此法和人權委員會委員去創造憲政衝突，最後召委李貴敏決定休息協商，再決定是否審議。

柯建銘認為，人權委員會應該撤回此法，以監察法為本來討論職權，不宜為了人權委員會委員直接給予職權行使法，不過他也強調自己不是打臉監察院，而是若大家都有共識，今天根本不必詢答。李貴敏也說，如果釋憲請求和調查機關延伸到一般民眾身上，就不是原來監察院的職權，而是用職權行使法達到擴權的目的，「如果你的意圖是成為各院太上皇，我們無法接受」。

針對監察院國家人權委員會職權行使法草案第5條第2項「人權委員會處理案件或進行上開研究，如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監察院會議決議後，向司法院聲請釋憲」。司法院指出，其規範意旨在「創設」監察院之人權委員會特殊的釋憲聲請權，過去已於制憲過程中排除，有超越憲法列舉之監察院職權。

而條文草案第5條第3項規定，「人權委員會得要求相關機關就其職掌有關人權事項之政策、法令或行政措施有無侵害人權事項及其改進方案，提出說明。」司法院認為，此一擴增之權限本有違憲疑義，配合第2項規定後，更加擴張監察院人權委員會得任意聲請釋憲的疑慮，導致憲法下原有的權力分立分配失其均衡，違反權力分立原則。

司法院表示，此法第2項及第3項規定，以法律回復制憲者排除之議，又存有破壞權力分立均衡之疑慮，並架空人民聲請釋憲之程序，使補充性原則企求落實之重要意旨落空，不論從憲法權力分立原則、憲法政策而言，均有疑義。其替代之道，不如回歸國家人權委員會組織法規定，在權力分立原則下規畫國家人權委員會之職權行使規定，妥適扮演法庭之友或指定之相對人角色，捍衛人權。

司法院強調，人權委員會之功能宜置重於「個案」之監督與救濟，至於一般性政策與法令部分，則僅宜賦予建議、諮詢等功能，不宜有太具強制力之職權，避免抵觸憲法權力分立原則所設界限。

人權 監察院 柯建銘 陳菊

延伸閱讀

人權會草案陳菊不出席 李貴敏籲放身段

陳菊明不列席立法院 李貴敏籲放下身段建立慣例

國民黨杯葛蘇揆沒盡頭？柯建銘：下會期蘇還會再來

前高市府官員再進監院 陳菊「用自己人」爭議未了

相關新聞

打臉陳菊？ 柯建銘：人權委員會職權行使法盼先撤回

立法院司法與法制委員會今審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。司法院認為，監察院函請審議「監察院國家人權委員會職權...

李眉蓁擬返校園重修碩士 陳其邁：祝她順利

高雄市議員李眉蓁因涉及論文抄襲而被撤銷中山大學碩士學位，近日傳出欲到母校正修科技大學進修碩士，李眉蓁昨低調證實，但盼單純...

【即時短評】小英盃慢壘賽 轉型正義只是換個偶像崇拜?

蔡英文執政之後，力推轉型正義，推動事項包含清除威權象徵。只不過在民進黨大搞「去蔣化」的同時，蔡英文竟欣然接受並參加，台北...

哏圖只給執政黨？ 李孟諺：在野要求 政院也提供

立法院內政委員會今邀請行政院秘書長兼發言人李孟諺報告備詢。針對政院幕僚日前被爆出在立法院製作哏圖攻擊在野黨，國民黨立委陳...

政院哏圖說明政策？ 沈發惠：立委學養不好 盼有懶人包

立法院今邀請行政院秘書長兼發言人李孟諺報告備詢。針對政院幕僚日前被爆出在立法院製作哏圖攻擊在野黨，民進黨立委沈發惠表示，...

李登輝挺過台海危機 助台灣走向國際

「前總統李登輝成功渡過台海危機，為台灣鋪開務實外交之路！」台灣智庫諮詢委員賴怡忠15日在「李登輝學」座談會指出，李登輝用井井有條的危機處理應對飛彈危機，連中共都刮目相看；台灣也曾面臨迫統的城下之盟，但

國務院為龐培歐打圓場？ 「美國不對台灣主權採取立場」

美國國務卿龐培歐日前表示「台灣不是中國的一部分」，說法引起爭議。一名國務院發言人以背景說明方式回應媒體詢問，重申美國「一...

蔡總統：面對挑戰 一球一球投 發揮最好實力

美國民主黨總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗贏得大選，中華民國駐美代表處發布新聞稿表示，駐美代表蕭美琴十三日致電拜登的外...

人權會草案陳菊不出席 李貴敏籲放身段

《監察院國家人權委員會職權行使法草案》16日將審查，但人權會主委陳菊卻拒絕出席備詢；國民黨司委會召委李貴敏15日呼籲，希望陳菊放下身段列席面對國會民意。但綠委則認為此舉合憲，民進黨立委鍾佳濱15日受訪

因疫情停開會議 行政院：12月初全數完成開會

行政院大型會議因新冠肺炎疫情而停擺，然而隨著疫情趨緩，在野黨批評行政院未及時重開相關會議。對此，行政院秘書長李孟諺明赴立...

發起李登輝學 林佳龍：歷史是接力賽 非一人從頭跑到尾

台灣智庫今天舉辦「李登輝學」座談會，交通部長林佳龍為發起人，現場邀請李登輝之女李安妮、台灣智庫執行委員賴怡忠及外交部前次...

國民黨誰選桃園市長？ 邱奕勝：都要接地氣不黨內互打

桃園市議長邱奕勝今天以國民黨桃園市黨部主委身分，主持國民黨126周年黨慶活動，以「要跟大家特別報告」為由，表示很多人關心...

熱門新聞

辭了！丁怡銘為牛肉麵風波數度請辭 蘇貞昌慰留不成

F-5E戰機墜海 陳以信：人員彈射降落傘未及張開即落海

民眾檢舉丁怡銘發布假訊息 警：非「惡假害」未偵辦

丁怡銘丟官！ 牛肉麵失言請辭 蘇揆勉予同意

蕭美琴致電拜登顧問被洗版 宅神：綠辣台派轉不來？

篩檢2次還驗不出陽性 陳時中：未來情形會越來越多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。