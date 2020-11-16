人權會草案陳菊不出席 李貴敏籲放身段

《監察院國家人權委員會職權行使法草案》16日將審查，但人權會主委陳菊卻拒絕出席備詢；國民黨司委會召委李貴敏15日呼籲，希望陳菊放下身段列席面對國會民意。但綠委則認為此舉合憲，民進黨立委鍾佳濱15日受訪回應表示，如同大法官釋憲文，過去未有其他三院院長到立法院備詢，都是由秘書長代表即可。

須由人權會主委說明

李貴敏指出，雖然總統府人權諮詢委員會已因人權會的成立而不適用，但行政院仍有由各部會組成的人權保障推動小組，法務部則有人權工作小組，未來甚至立法院也可能成立人權委員會等特種委員會，所以包括整合協調，未來人權事務權責規劃，都必須由擔任人權會主委的陳菊直接對民眾說明釐清。

「希望陳菊對列席一事重新考慮。」李貴敏說，近期國內屢次發生侵害人權的案件，包括政府強行限制小明返台等作為，或公部門對於民眾權益的侵害，都與人權保障的目標大相逕庭，但都沒有看到人權會站在人民這一邊積極發聲，未來陳菊與人權會對於保障人權的態度，自應藉著立院答詢機會化解民眾疑慮。

陳菊應向全民交代

李貴敏指出，人權會揭牌上路，但職權行使法仍有待審議。根據草案，人權會得研究及檢討人權政策與法令，要求相關機關說明，並得向司法院聲請釋憲。同時人權會進行調查、訪查或系統性之國家詢查時，得要求政府機關（構）、私法人或私人團體提供必要協助，不得拒絕。由於可調查私人單位，加上調查案件範圍等爭議，也因此引發民間質疑等同賦予人權會尚方寶劍，形成各單位的太上皇。

但監院則答覆，「人權委員會主任委員係由監察院長兼任，且依大法官解釋，司法、考試、監察三院院長本於五院間相互尊重，依憲政慣例，得不受邀請備詢。」因此委派秘書長朱富美、國家人權委員會執行秘書等列席。

「根據《釋字第461號》，得否拒絕應邀至立法院各委員會備詢？」對此，鍾佳濱強調，條文中明示，「司法、考試、監察三院院長，本於五院間相互尊重之立場，並依循憲政慣例，得不受邀請備詢。」另外，「三院所屬非獨立行使職權而負行政職務之人員，於其提出之法律案及有關預算案涉及之事項，亦有上開憲法規定之適用。」

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