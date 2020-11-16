李登輝挺過台海危機 助台灣走向國際

「前總統李登輝成功渡過台海危機，為台灣鋪開務實外交之路！」台灣智庫諮詢委員賴怡忠15日在「李登輝學」座談會指出，李登輝用井井有條的危機處理應對飛彈危機，連中共都刮目相看；台灣也曾面臨迫統的城下之盟，但李登輝提特殊國與國關係而化解；立委蔡適應、陳柏惟也肯定李登輝為台灣走出務實外交。

提特殊國與國關係

「1996年全民直選後，李登輝民主先生的地位才確立下來。」賴怡忠說，當時台灣從獨裁慢慢走向自由化，GDP曾達到中國大陸的1/3，當時中國人對台灣都很欣羨；同時1995年李登輝訪美，在美國國會得到懸殊比例的強大支持；1996年全民直選確立了台灣的民主地位，爭取對外關係的正當性也隨之提高。

賴怡忠指出，但台海危機後駐美大使魯肇忠馬上被美國拒見，美中台關係的凶險才開始升級；1997年後中共運用香港回歸氣氛，積極要台灣比照辦理，並為汪道涵來台灣鋪梗，據說會逼台灣簽署統一的城下之盟；但李登輝提出「特殊國與國關係」，希望美國對中對台變成兩條平行線，讓台灣減少受到美中關係的制約。

務實外交戒急用忍

民進黨立委蔡適應表示，兩蔣時代都不曾有總統出訪，因為兩蔣立場就包含中國大陸，在外交上不容易推動下去；李登輝則強調自己是台灣民主政體選出的總統。而兩蔣任內國防講求60萬大軍，是準備隨時反攻大陸的部隊；李登輝則確立防衛固守方針，以台灣安全為最首要，削減陸軍、增強海空飛彈，符合台灣防衛需求。

「李登輝所堅持的核心價值，就是建立台灣主體性！」基進黨立委陳柏惟表示，在鄧小平提出改革開放後，許多人期待中國邁向繁榮民主，連黨外人士也有「自由中國、大膽西進」的倡議，但李登輝決定採取「戒急用忍」，強調「跟中國做朋友要永遠抱持懷疑」，他有先見之明，「比美國國務卿龐培歐領先25年（眾笑）！」

民進黨立委蔡適應（右）表示，李登輝確立防衛固守方針，削減陸軍、增強海空飛彈，符合台灣防衛需求。左為台灣智庫諮詢委員賴怡忠。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

台灣智庫諮詢委員賴怡忠說，1996年全民直選後，李登輝民主先生的地位才確立下來，爭取對外關係的正當性也隨之提高。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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