快訊

辭了！丁怡銘為牛肉麵風波數度請辭 蘇貞昌慰留不成

第一次！川普鬆口承認「拜登勝選」 堅稱大選被操縱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因疫情停開會議 行政院：12月初全數完成開會

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺。圖／聯合報系資料照
行政院秘書長李孟諺。圖／聯合報系資料照

行政院大型會議因新冠肺炎疫情而停擺，然而隨著疫情趨緩，在野黨批評行政院未及時重開相關會議。對此，行政院秘書長李孟諺明赴立法院報告，其書面報告指出，包括行政院食安會報、毒品防制會報、治安會報等10個會報，將於12月初全數完成召開。

立法院內政委員會明安排「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，邀請李孟諺、發言人丁怡銘等列席報告。針對行政院因疫情和緩，將重新開會的部分，行政院也做出「依法令由行政院院長召集之各項會議近兩年辦理情形」的專題報告。

由李孟諺擔任報告人，其內容指出，行政院為針對國家重要議題進行跨部會協商及決策，依相關法律或「中央行政機關組織基準法」第28條規定已設有44個任務編組，其中由院長擔任召集人的任務編組計有17個。

自去年爆發新冠肺炎疫情後，政府從12月31日起，即率先全球針對武漢直航入境班機進行登機檢疫，並於今年1月2日成立應變工作小組，並於1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。

李孟諺在報告中指出，這段期間以來，由疫情指揮中心因應國內外疫情，機動調整各項防疫措施，為此，行政院各項會議的召開，或以部分視訊參加方式舉行；或以「內外交錯，間隔就座」安排座次方式舉行；或採減少召開大型會議改以工作小組等形式舉行。這些均為基於防疫需求而採取的應變措施。

他表示，行政院由於疫情減少任務編組會議的召開，如有重要議題則由院長、秘書長或政委召開專案會議取代，惟隨國內疫情日趨穩定，行政院已主動檢視目前各任務編組的召開情形，將陸續完成召會。

李孟諺指出，蘇揆上任後，均依規定完成召會的任務編組，共計有「中央癌政防治會報」等7個。其餘因疫情暫緩召會的任務編組，共計有「行政院食品安全會報」、「行政院離島建設指導委員會」、「行政院國家永續發展委員會」、「行政院治安會報」、「行政院社會福利推動委員會」、「行政院毒品防制會報」、「中央廉政委員會」、「行政院科技會報」、「行政院性別平等會」及「行政院數位國家創新經濟推動小組」等10個，行政院將於12月初全數完成召會。

行政院 疫情 李孟諺

延伸閱讀

藍營立委要求丁怡銘赴立院報告 蘇揆：尊重

相關新聞

留學生遭標註陸籍狀告挪威遭駁 外交部：高度遺憾

我國留學生狀告挪威政府將其當地居留證標註為「中國」籍，經一丶二審都敗訴，日前再提上訴，挪威最高法院以上訴顯無理由，迅速駁...

因疫情停開會議 行政院：12月初全數完成開會

行政院大型會議因新冠肺炎疫情而停擺，然而隨著疫情趨緩，在野黨批評行政院未及時重開相關會議。對此，行政院秘書長李孟諺明赴立...

發起李登輝學 林佳龍：歷史是接力賽 非一人從頭跑到尾

台灣智庫今天舉辦「李登輝學」座談會，交通部長林佳龍為發起人，現場邀請李登輝之女李安妮、台灣智庫執行委員賴怡忠及外交部前次...

國民黨誰選桃園市長？ 邱奕勝：都要接地氣不黨內互打

桃園市議長邱奕勝今天以國民黨桃園市黨部主委身分，主持國民黨126周年黨慶活動，以「要跟大家特別報告」為由，表示很多人關心...

談李登輝學 李安妮：父親對台灣的愛像極了愛情

故總統李登輝女兒李安妮今天在台灣智庫座談會指出，從人文關懷貫穿政治議題才會體認到，她父親對這塊土地與人民的愛，「像極了愛...

要國民黨改黨徽？江啟臣：民進黨不懂歷史也沒有讀歷史

民進黨立法委員昨天提案要國民黨改黨徽，理由是跟國徽太像。國民黨主席江啟臣今天參加桃園市舉辦的126年黨慶活動致詞時，抨擊...

影／李登輝學座談 林佳龍：從過去看台灣未來

台灣智庫今天舉辦首場「李登輝學」座談會，交通部長林佳龍表示，李前總統經歷過台海危機，而台灣現在也正面臨中共的崛起威脅與挑...

林佳龍發起「李登輝學」研討會 舊照片看見青澀小英

台灣智庫舉辦一連串「李登輝學」研討論，今天第一場在台北市長官邸藝文沙龍登場，交通部長林佳龍為此次活動發起人。林佳龍過去曾...

陳菊明不列席立法院 李貴敏籲放下身段建立慣例

立法院司法法制委員會明天審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。兼任人權會主委的監察院長陳菊回覆，依據憲政慣例，得不...

預知2020動亂？陳誠60年前日記就寫「庚子可怕年」

2020年按照中國人曆法，又是庚子年，60年前（1960年）的庚子年，當時的副總統陳誠在元旦這天日記寫下，「庚子年，可怕年，慎之，勉之。」當年日總理、韓總統相繼因政治動亂下台，蔣中正透過修改臨時條款，延長了總統任期，在島內引發不小爭議。今年新冠肺炎疫情全球大亂，兩岸關係惡化，美國大選帶來大混亂，回頭看當年陳誠警語，彷彿歷史又重演。

蕭美琴致電拜登顧問被洗版 宅神：綠辣台派轉不來？

駐美代表蕭美琴致電美國總統當選人拜登外交政策顧問布林肯，代表我政府祝賀美國總統當選人拜登及副總統當選人賀錦麗，不過臉書T...

丁怡銘失言風波未平 陳其邁：不能再有下次

行政院發言人丁怡銘的牛肉麵失言風波尚未平息，高雄市長陳其邁也曾任行政院發言人，今早出席美濃白玉蘿蔔行銷活動，再度被問及丁...

熱門新聞

牛肉麵風暴後 皇家傳承深夜PO洋蔥文：就像做了一場夢

F-5E戰機墜海 陳以信：人員彈射降落傘未及張開即落海

孫大千：陳明文有時間滅國民黨徽 何不說清高鐵上300萬

民眾檢舉丁怡銘發布假訊息 警：非「惡假害」未偵辦

龐培歐指台灣非中國一部分 陳水扁：他有沒說的事

篩檢2次還驗不出陽性 陳時中：未來情形會越來越多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。