因疫情停開會議 行政院：12月初全數完成開會

行政院大型會議因新冠肺炎疫情而停擺，然而隨著疫情趨緩，在野黨批評行政院未及時重開相關會議。對此，行政院秘書長李孟諺明赴立法院報告，其書面報告指出，包括行政院食安會報、毒品防制會報、治安會報等10個會報，將於12月初全數完成召開。

立法院內政委員會明安排「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，邀請李孟諺、發言人丁怡銘等列席報告。針對行政院因疫情和緩，將重新開會的部分，行政院也做出「依法令由行政院院長召集之各項會議近兩年辦理情形」的專題報告。

由李孟諺擔任報告人，其內容指出，行政院為針對國家重要議題進行跨部會協商及決策，依相關法律或「中央行政機關組織基準法」第28條規定已設有44個任務編組，其中由院長擔任召集人的任務編組計有17個。

自去年爆發新冠肺炎疫情後，政府從12月31日起，即率先全球針對武漢直航入境班機進行登機檢疫，並於今年1月2日成立應變工作小組，並於1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。

李孟諺在報告中指出，這段期間以來，由疫情指揮中心因應國內外疫情，機動調整各項防疫措施，為此，行政院各項會議的召開，或以部分視訊參加方式舉行；或以「內外交錯，間隔就座」安排座次方式舉行；或採減少召開大型會議改以工作小組等形式舉行。這些均為基於防疫需求而採取的應變措施。

他表示，行政院由於疫情減少任務編組會議的召開，如有重要議題則由院長、秘書長或政委召開專案會議取代，惟隨國內疫情日趨穩定，行政院已主動檢視目前各任務編組的召開情形，將陸續完成召會。

李孟諺指出，蘇揆上任後，均依規定完成召會的任務編組，共計有「中央癌政防治會報」等7個。其餘因疫情暫緩召會的任務編組，共計有「行政院食品安全會報」、「行政院離島建設指導委員會」、「行政院國家永續發展委員會」、「行政院治安會報」、「行政院社會福利推動委員會」、「行政院毒品防制會報」、「中央廉政委員會」、「行政院科技會報」、「行政院性別平等會」及「行政院數位國家創新經濟推動小組」等10個，行政院將於12月初全數完成召會。