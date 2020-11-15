發起李登輝學 林佳龍：歷史是接力賽 非一人從頭跑到尾

台灣智庫今天舉辦「李登輝學」座談會，交通部長林佳龍為發起人，現場邀請李登輝之女李安妮、台灣智庫執行委員賴怡忠及外交部前次長高英茂與會。林佳龍曾任李登輝時代國安幕僚，他表示，因為要學李登輝，所以要知道「李登輝學」，他特別高興今天來報名參加的都是年輕人，平均年齡30歲左右，李登輝曾經講過「台灣交給你們了」，今天這個場合，出席者跨越時代與世代。

林佳龍說，過去一百年的台灣歷史，沒辦法把李登輝刪除掉而認識台灣，李登輝這三個字可以代表個人，也可以代表體制，也可以代表時代，最重要的是台灣從外來威權統治到民主化，到現在要走向世界，這是非常好的一個時刻去探討李登輝與台灣的關係，到底台灣要怎麼再走下去？歷史是接力賽，不是一個人從頭跑到尾，「我們要接棒，不要把棒子接掉了，而且我們也是要交給下一棒，個人生命有限，時代發展是無盡的。」

林佳龍也透露他與李登輝相處的三個階段，他說，第一階段他是「野百合學運」參與者，是反對者的角色。第二階段，他出國唸書研究台灣民主化，離不開李登輝，當時是研究者。等他唸完書、到大學去教書，李登輝找了幕僚張榮豐當中間人，希望他加入國安幕僚團隊，隨後他就在「310」辦公室小小的角落工作兩年，他變成追隨者，他親身經歷兩國論、921地震及第一次政黨輪替，其實當時政權和平轉移，環境相當險惡。

林佳龍指出，李登輝主政時面對台海危機，在內外環境險惡下帶領台灣走出一條民主的路，這已經是25年前的事；隨著情勢變化，兩岸關係也不斷被定義，美台關係也開始在美中關係之外，走出一條路。

林佳龍表示，台灣要靠自己，也需要更多朋友，台灣要更清楚掌握環境，確保最大的國家利益，透過跟國際友好國家一起面對處理中國問題；現在兩岸問題不再是「台灣是問題」，反而「中國是個問題、而且是大家的問題」。

林佳龍也提到一中政策跟一中原則，他說，最早是1996年飛彈危機，美國國防部長裴利提到，美國有自己的一中政策，今天國務卿龐培歐說台灣未曾是中國的一部分，因為中國被中華人民共和國代表，且排斥中華民國，因此台灣越來越不是中國，這是美國的戰略選擇，台灣人必須用更新的視野去看待自己所面臨的國際環境，妥善處理好來自中國的挑戰。