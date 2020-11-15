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留學生遭標註陸籍狀告挪威遭駁 外交部：高度遺憾

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
外交部發言人歐江安。聯合報系資料照片／記者鄭媁攝影
外交部發言人歐江安。聯合報系資料照片／記者鄭媁攝影

我國留學生狀告挪威政府將其當地居留證標註為「中國」籍，經一丶二審都敗訴，日前再提上訴，挪威最高法院以上訴顯無理由，迅速駁回。我外交部今天表示，對此判決表達高度遺憾，已訓令兼轄的駐瑞典代表處，於第一時間再向挪威政府表示抗議。

外交部表示，國籍事涉當事人身分權益，具有實質的法律利益，挪威政府將我國留學生在當地的居留證錯誤標註為「中國」籍，就是違反當事人權益的人權案件。然而挪威法院卻以本案不具實質損害為由，裁判駁回我國留學生的抗告，外交部對此判決表示高度遺憾。

外交部表示，尤其針對挪威法院於本案訴訟過程中，未能對受影響的我國留學生提供出庭聲辯或後續救濟的機會，表達嚴正關切，已訓令兼轄的駐瑞典代表處，於第一時間再度向挪威政府表示抗議。

外交部表示，中國經常以其市場作為武器，脅迫外國政府及企業，更改矮化我國籍名稱，北京也曾在數年前因挪威頒贈劉曉波諾貝爾和平獎，而中止挪威鮭魚輸入，這種經濟脅迫外交已引起國際社會關切。

外交部說，從去年開始，我政府就透過年度「台歐盟人權諮商」，將類此案件提請歐盟關切，未來將持續透過相關管道就本案積極進行交涉，尋求更多理念相近夥伴的合作。

外交部重申，台灣就是台灣，不是中華人民共和國一部份，本案是重要的人權議題，將持續協助受影響的我國留學生爭取應有的權益，由於挪威法院的判決並沒有對本案實質進行直接審理，如果未來當事人決定將本案提告歐洲人權法院，外交部也將持續協助。

挪威 外交部 留學生

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