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要國民黨改黨徽？江啟臣：民進黨不懂歷史也沒有讀歷史

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
國民黨主席江啟臣強調，做為一位中國國民黨員，最榮耀的事情，是中國國民黨創建亞洲第一個民主共和國「中華民國」。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣強調，做為一位中國國民黨員，最榮耀的事情，是中國國民黨創建亞洲第一個民主共和國「中華民國」。記者周志豪／攝影

民進黨立法委員昨天提案要國民黨改黨徽，理由是跟國徽太像。國民黨主席江啟臣今天參加桃園市舉辦的126年黨慶活動致詞時，抨擊民進黨「不懂歷史，也沒有讀歷史」，甚至要把歷史切割，因為對他們而言，中華民國只有70年（江啟臣以蔡英文總統過去國慶致詞解讀），對國民黨而言中華民國是109年，中國國民黨早於中華民國是126年。

江啟臣強調，做為一位中國國民黨員，最榮耀的事情，是中國國民黨創建亞洲第一個民主共和國「中華民國」，這些歷史不應該被遺忘，也不該被切割，更不應該被扭曲。只是做為一位黨員，回顧看待這段歷史的時候，必須想起過去國民黨的前輩們是如何創黨建國，整個一百多年風風雨雨，因為國民黨的DNA有一項能讓國民黨繼續存在，就是「韌性」，每一次遇上挫折都有辦法爬起來。

江啟臣指出，做為一個百年的政黨不可能沒有遇到困難和挑戰，不可能沒挫折，國民黨最不缺的就是挫折，但是每一次挫折過後從來沒放棄，所以一次一次跌倒都爬起來，這就是國民黨的韌性，但是要克服困難、挫折，國民黨還有一個DNA就是「創新」。

因為從一開始成立興中會、同盟會、革命黨一直到國民黨，那時候的國民黨是一個青年政黨，也是一個革命黨，黨魂就是創新、革命。

江啟臣不諱言國民黨在選舉遭受不滿意的結果、不利的環境，但是國民黨沒選擇放棄，而是選擇繼續向前，也因此國父給國民黨的四個字「努力進前」，現在他當成黨中央和地方黨部每天面對困難時候的勉勵，相信只要是做對的事情，跟民意站在一起，最終一定會得到人民的支持，因為當初國父的理念也是如此「以民為本」，這也是國父思想、三民主義最重要的部分，民有、民治、民享仍是追求的大方向，只要國民黨跟人民站在一起，人民一定還會再給國民黨機會。

江啟臣參加桃園市黨部慶祝國民黨126年生日，在抨擊民進黨要國民黨改黨徽是刻意切割歷史。記者鄭國樑／攝影
江啟臣參加桃園市黨部慶祝國民黨126年生日，在抨擊民進黨要國民黨改黨徽是刻意切割歷史。記者鄭國樑／攝影
江啟臣強調國民黨只要和人民站在一起，人民一定會給國民黨機會。記者鄭國樑／攝影
江啟臣強調國民黨只要和人民站在一起，人民一定會給國民黨機會。記者鄭國樑／攝影

江啟臣 國民黨 民進黨

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