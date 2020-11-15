影／李登輝學座談 林佳龍：從過去看台灣未來

台灣智庫今天舉辦首場「李登輝學」座談會，交通部長林佳龍表示，李前總統經歷過台海危機，而台灣現在也正面臨中共的崛起威脅與挑戰，從過去來看未來是最好的方式，希望來用民主的方式來看台灣的安全與主權。

林佳龍說，李登輝當年在台海危機下仍能一步步突破中共的封鎖與威脅，持續深化台灣民主。李登輝基金會副董事長李安妮表示，父親對台灣的愛像極了愛情，如今要在父親的名字後面加上「學」字，確實有些嚴肅與沈重，但還是感謝林佳龍能夠有系統整理出父親過往的事物，不論是過去台海危機或是現在的時空環境，希望從5大議題深入探討，包括兩岸關係、憲政改革、民主轉型、經貿政策以及農業政策，檢視當台灣面臨問題時，有哪些經驗值得依循，又有哪些可以突破。 交通部長林佳龍今天主持「李登輝學」座談會，李登輝基金會副董事長李安妮（右二）出席致詞時表示，父親對台灣的愛像極了愛情。記者潘俊宏／攝影 交通部長林佳龍（左三）今天主持「李登輝學」座談會，並與外交部前次長高英茂（左二）、李登輝基金會副董事長李安妮（右三）、自由時報總編輯鄒景雯（右二）、台灣智庫執行委員賴怡忠（右一）及立委陳柏惟（左一）一起合影。記者潘俊宏／攝影