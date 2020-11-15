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林佳龍發起「李登輝學」研討會 舊照片看見青澀小英

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
交通部長林佳龍公布獨家照片，過去擔任前總統李登輝國安幕僚時團體出遊，還包括蔡英文總統。圖／林佳龍提供
交通部長林佳龍公布獨家照片，過去擔任前總統李登輝國安幕僚時團體出遊，還包括蔡英文總統。圖／林佳龍提供

台灣智庫舉辦一連串「李登輝學」研討論，今天第一場在台北市長官邸藝文沙龍登場，交通部長林佳龍為此次活動發起人。林佳龍過去曾任前總統李登輝國安幕僚，他表示，現在是非常好的時刻，探討李登輝與台灣的關係，到底台灣要怎麼再走下去，他說，歷史是接力賽，不是一個人從頭跑道尾，不要把棒子接掉了，他也秀出一張李登輝幕僚團過去一起出遊的獨家照片，照片中還有蔡英文總統，分享那兩年的幕僚生涯。

林佳龍也透露他與李登輝相處的三個階段，他說，第一階段他是「野百合學運」參與者，是反對者的角色。第二階段，他出國唸書研究，是研究者。等他唸完書、到大學去教書，李登輝找了幕僚張榮豐當中間人，希望他加入國安幕僚團隊，隨後他就在「310」辦公室小小的角落工作兩年，他變成追隨者，他親身經歷兩國論、921地震及第一次政黨輪替，隨後政權和平轉移，當時環境相當險惡。

林佳龍說，他認為「李登輝學」系列活動，最後還是一個心靈改造的過程，包括對台灣人的意識、日常，這也是他給主辦單位的建議。

李登輝 林佳龍

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