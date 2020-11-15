陳菊明不列席立法院 李貴敏籲放下身段建立慣例

立法院司法法制委員會明天審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」。兼任人權會主委的監察院長陳菊回覆，依據憲政慣例，得不列席而拒絕出席備詢。國民黨司委會召委李貴敏今天表示，雖尊重但深感遺憾，盼陳菊重新考慮列席。

李貴敏指出，人權事務各方關注，尤其人權會能否落實人權保障目標、妥善行使職權，必須向全民交代。國家人權會任重道遠，主委身負成敗與否重責大任；日後如何務實領導委員會與國際接軌，並與行政院人權推動委員會及立法院可能增設的「人權委員會」銜接，攸關國人人權與福址，實應放下成見與身段，直接面對國會民意。

李貴敏說，雖然總統府人權諮詢委員會已因人權會的成立而停止適用，行政院仍有由各部會組成的人權保障推動小組，法務部則有人權工作小組，未來甚至立法院也可能成立人權委員會等特種委員會；因此，包括整合協調、未來人權事務權責規劃，都須由擔任人權會主委的陳菊直接對民眾說明釐清。

李貴敏提到，近期國內屢次發生侵害人權的案件，包括政府強行限制小明返台等作為，或公部門對於民眾權益的侵害，都與人權保障的目標大相逕庭，未來陳菊與人權會對於保障人權的態度，自應藉著立院答詢機會化解民眾疑慮。

李貴敏說，人權會揭牌上路，但職權行使法仍有待審議。根據草案，人權會得研究及檢討人權政策與法令，要求相關機關說明，並得向司法院聲請釋憲。同時人權會進行調查、訪查或系統性之國家詢查時，得要求政府機關（構）、私法人或私人團體提供必要協助，不得拒絕。

她質疑，由於可調查私人單位，加上調查案件範圍等爭議，引發民間質疑等同賦予人權會尚方寶劍，形成各單位的太上皇。