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蕭美琴致電拜登顧問被洗版 宅神：綠辣台派轉不來？
駐美代表蕭美琴致電美國總統當選人拜登外交政策顧問布林肯，代表我政府祝賀美國總統當選人拜登及副總統當選人賀錦麗，不過臉書Taiwan in the US卻遭一堆川粉洗版，宅神今天在臉書大酸蔡政府，「綠營高層轉彎，他們轉不過來」、「把辣台派帶出來，不能負責把他們帶回去，不要到處洗嗎?」
朱學恒今天在臉書貼文表示，我國駐美代表蕭美琴跟民主黨很有可能未來是國務卿的布林肯(AnthonyBlinken)通電話，祝賀拜登當選，是不是好事？是很好的事情啊。跟拜登團隊外交顧問通話，還讓你公開，表示對台灣友善。
但朱學恒說，點去臉書底下留言看，又是一堆辣台派去洗，這些人過去支持綠營，就是因為之前綠營押錯寶，導致他們開始看極右媒體，結果現在綠營高層轉彎，他們轉不過來，只好繼續洗「川普當選，拜登作弊」。朱學恒問，「執政的綠營怎麼處理?」
朱學恒說，綠營一貫說沒有押寶，說這些是中共BI機器人，說這些人都是柯韓粉。朱說，「拜託，人民不是白痴好嗎?」「都執政了不要再習慣用做圖，用虎爛來混過危機」「面對現實處裡很難嗎?選舉已經結束啦，騙人不會有幫助的。」
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