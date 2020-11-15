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丁怡銘失言風波未平 陳其邁：不能再有下次
行政院發言人丁怡銘的牛肉麵失言風波尚未平息，高雄市長陳其邁也曾任行政院發言人，今早出席美濃白玉蘿蔔行銷活動，再度被問及丁是否該為失言負責。陳其邁表示，發言人工作很辛苦且困難，講話要慎重，他勸丁要小心謹慎，不能再有下次（失言）。
今天上午，高雄市長陳其邁前往美濃行銷白玉蘿蔔，媒體聯訪時，再度被問及行政院發言人丁怡銘的失言風波，媒體向陳其邁發問，不知他認為丁該不該為失言風波負責。
陳其邁表示，發言人講話要慎重，而且要查證，忠於事實、陳述事實，假如有發言不當或錯誤，要立刻地改進，假如造成紛擾、困擾，也應該立刻道歉，「所以他要勸丁發言人要小心謹慎，也不能再有下次」，發言人其實是一個很辛苦且很困難的工作，更是要小心謹慎。
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