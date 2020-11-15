慢壘賽開球 蔡英文引王建民名言形容台灣防疫成功

台北市「小英之友會」今年舉辦第八屆「小英杯慢速壘球錦標賽」，蔡英文總統今早前往開幕典禮開球。蔡總統致詞時引用旅美投手王建民名言「一球一球投」，猶如台灣面對各種挑戰時，一球一球投就可以發揮最好的實力。蔡總統今天穿著紫色的一號球衣，投了三球，為活動揭開序幕。

蔡總統致詞時表示，感謝小英之友會，一年一年持續舉辦，讓大家可以歡聚在一起，今年是充滿挑戰的一年，但小英杯慢壘賽還可以繼續舉辦，讓大家快樂打球，歡喜聚會，一切都是因為防疫成功，防疫成績值得大家珍惜，就像棒壘球比賽一樣，好的成績不是一兩位球員的功勞，而是包括球員、教練、啦啦隊都發揮團隊精神，才能一起達成，她要跟現場所有好朋友說，因為每個人認真防疫，才能有今天的比賽，給自己一個掌聲。

蔡總統也說，相信大家都聽過很多棒球選手名言，王建民說過，一球一球地投；陳金鋒則說，球來就打。其實台灣面對各種挑戰也是這樣子，不管是疫情、經濟還是國際局勢變化，只要沉著冷靜，一球一球地投，就可以發揮最好的實力。希望大家享受這次比賽，比賽結束要更團結為台灣打拚。